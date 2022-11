La amenaza de Canelo Álvarez a Messi es viral: ¿Qué pasó?

El campeón mundial de peso supermediano reaccionó violentamente en Twitter tras ver un video en el que se lo ve a Messi festejar la victoria frente a México mientras deja apoyada en el piso una casaca que cambió con un futbolista azteca.

La amenaza y el enojo por redes sociales del campeón de boxeo mexicano Canelo Álvarez contra Lionel Messi por dejar una camiseta de México en el piso luego del partido del sábado pasado generó repercusiones en todo el mundo.

«Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera????», escribió Canelo en la primera de sus publicaciones y agregó en el mismo hilo de twitter: «Que le pida a Dios que no me lo encuentre!!».

Que le pida a Dios que no me lo encuentre!! 👊🏻👊🏻🤬🔥 — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

La reacción del actual campeón mundial de peso supermediano fue tras observar cómo Messi deja apoyada en el piso una casaca que cambió con un futbolista mexicano mientras se producían los festejos por el triunfo por 2-0 en la segunda fecha del grupo C.

La primera defensa a Leo fue de su amigo y ex compañero, Sergio «Kun» Agüero, que en su cuenta de twitter posteó: “Señor Canelo no busques excusas o problemas, seguramente no sabes de fútbol y qué pasa en un vestuario”.

Y agregó en la misma publicación: “Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y, después, si ves bien, hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da”.

Enseguida Canelo le respondió sin entender las explicaciones del Kun: “Así como respeto Argentina tiene que respetar México!! no hablo del país (Argentina) hablo de Messi por su mamada que hizo”.

También salió en defensa de Messi su ex compañero del Barcelona Cesc Fábregas, que desde su cuenta de twitter escribió: “Ni conoces a la persona, ni entiendes cómo funciona un vestuario o lo que pasa después de un partido”

“TODAS las camisetas, incluso las que usamos nosotros mismos, se van al suelo y se lavan después. Y más cuando celebras una victoria importante», destacó el jugador español y amigo personal de la «Pulga» en un posteo oficial.

La reacción de Canelo Álvarez está en las portadas de varios medios deportivos del mundo, entre ellos la del Mundo Deportivo de España que tituló “Canelo se vuelve loco con Messi” y cataloga la acción de Messi como fortuita.

Por su parte, el Sol de México asegura en su sección deportiva “Canelo enfurece con Messi por patear playera de México” y Record suma “Canelo Álvarez amenaza a Lionel Messi por «limpiar piso» con playera del Tri”.

Por otro lado, la edición digital de Marca cuenta que “Canelo Álvarez se la ‘jura’ a Messi: «¡Que le pida a Dios que no me lo encuentre!» y la edición de As se hace eco del apoyo del Kun Agüero y de Fábregas para Messi.

Por otro lado, en las redes sociales circula un video de cuando Messi jugaba en el Barcelona y Andrés Guardado, capitán de la selección mexicana, se le acerca con su hijo a la salida del vestuario para pedirle una foto. Leo abrazó y le hizo upa al hijo de Guardado, y todos los posteos recuerdan lo tierno y respetuoso del astro argentino.

Télam.-

Foto captura video.-