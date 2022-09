L-Gante habló de todo: los rumores con Wanda Nara, las críticas a su rol de padre y el palito para su ex

¿Qué pasa con L-Gante? Las versiones respecto a cada paso del cantante de cumbia 420 se multiplican a cada rato en las redes. Con la separación de Tamara Báez, la madre de su hija Jamaica, finalmente blanqueada, ahora los focos apuntan a su relación con otra recién divorciada estelar, Wanda Nara. La empresaria también puso fin a su vínculo con Mauro Icardi luego de unos cuantos nubarrones y algunos movimientos en conjunto levantaron las sospechas que ellos mismos se encargaron de alimentar.

En los últimos días intensificaron los coqueteos virtuales, compartieron una producción de la marca de ropa de la empresaria y los vieron cenando juntos en un conocido restaurante de Puerto Madero. Pero a la hora de la verdad, no niegan ni afirman nada, conocedores como pocos, cada uno a su modo, del juego mediático.

Este miércoles L-Gante habló en LAM y se refirió a estas cuestiones y también a su reciente e imparable popularidad, potenciada por su labor como uno de los 100 jurados de Canta Conmigo Ahora. “Es muy valioso estar al lado de grandes artistas. Es algo que uno cree imposible e inimaginable y acá descubrimos que los artistas son personas, todos tenemos nuestras cosas”, afirmó.

A propósito de esto, el cronista Santiago Sposato le preguntó cómo vivía el hecho de que su separación sea noticia. “Yo solo digo que me separé y capaz a algunas personas les suma algo, aportar. Yo no tengo nada que decir, solo respeto”, señaló el artista de General Rodríguez que no ocultó su malestar por las actitudes de su ex.

“No tendría que hacer retruco, porque es la mamá de mi hija y no quiero que cuando ella crezca me vea en un video hablando mal de la mamá. Que diga lo que quiera, estamos separados, y ya está aclarado”, enfatizó, y fue tajante con quienes lo critican: “Que la cuenten como quieran, van a querer ensuciarme a mí, pero yo estoy con mi hija todos los días”.

Respecto a las idas y vueltas de la relación, y consultado sobre si Tamara no estaba de acuerdo con la separación, señaló: “Quizás en un momento sí, y después en otro momento, no. A mí lo único que me molesta es que hablen de mi relación con mi hija. Solo que si la pareja no funciona hay que aclararlo porque piensan que estás siendo infiel”, afirmó. El periodista aprovechó para preguntarle si era fácil hacerlo quedar como mal padre: “Es fácil, pero no sé si está esa intención”, concedió.

En este sentido, destacó el haber compartido algunos buenos momentos cuando ya estaban separados, como la celebración del primer año de Jamaica. “A mí no me gusta prenderme de esas cosas. Desde que estuvimos separados, a veces acompaño, a veces Tamara me acompaña. Pero hay días malos y días buenos” analizó.

Lo dicho, el músico también habló de su relación con Wanda: recordó aquella primera vez, cuando coincidieron sentados uno al lado del otro en la presentación de la frustrada pelea entre el Chino Maidana y Yao Cabrera. Y cuando se lo consultó por el supuesto video bailando en la casa de la empresaria de Nordelta, esquivó con un guiño al programa. “Rumores. El ejército de LAM”.

Al estar ambos solteros, la pregunta se caía de maduro. “¿Podrían tener algo juntos?”, indagó el periodista. “Cualquiera puede tener pareja en el caso de soltería. No habría que joder y bancarse la pelusa”, respondió el artista en una frase que pareció apuntar contra los ex. Y si bien no quiso responder si la empresaria le parecía atractiva, se refirió a los rumores que los señalan día a día: “Con Wanda son especulaciones del mundo digital. Es una mujer famosa, yo también un poco y si nos ven juntos se arma todo el alboroto”, justificó.

