5 de noviembre de 2025

Kilómetros solidarios: Silvio Magariño llega a Roque Pérez

Redacción

 

El Municipio de Roque Pérez invita a toda la comunidad a participar de la llegada de Silvio Magariño, quien arriba a nuestra ciudad en el marco de su iniciativa “Kilómetros solidarios”, una acción que combina deporte y solidaridad.

El encuentro será el jueves 6 de noviembre a las 10:00 horas, en la puerta del Palacio Municipal (Mitre y Belgrano), donde vecinos y vecinas podrán recibirlo y acompañar este gesto de compromiso y empatía.

Desde el Municipio se destaca y valora este tipo de iniciativas que promueven el esfuerzo personal al servicio de causas solidarias, inspirando a toda la comunidad.-

 

