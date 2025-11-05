Kilómetros solidarios: Silvio Magariño llega a Roque Pérez

El Municipio de Roque Pérez invita a toda la comunidad a participar de la llegada de Silvio Magariño, quien arriba a nuestra ciudad en el marco de su iniciativa “Kilómetros solidarios”, una acción que combina deporte y solidaridad.
El encuentro será el jueves 6 de noviembre a las 10:00 horas, en la puerta del Palacio Municipal (Mitre y Belgrano), donde vecinos y vecinas podrán recibirlo y acompañar este gesto de compromiso y empatía.
Desde el Municipio se destaca y valora este tipo de iniciativas que promueven el esfuerzo personal al servicio de causas solidarias, inspirando a toda la comunidad.-
Más historias
CAME se reunió con el secretario Pablo Lavigne
Un argentino que desmanteló una red de caza ilegal y tráfico de fauna recibirá un importante premio mundial
FARMACIA DE TURNO DEL MIÉRCOLES 5 EN ROQUE PÉREZ: FARMACIA SALINAS