Kicillof: “Las políticas económicas de Milei ponen en crisis el aparato productivo”

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

El gobernador bonaerense Axel Kicillof aseguró ayer martes que las políticas económicas que implementó el gobierno de Javier Milei “ponen en crisis el aparato productivo” de la provincia de Buenos Aires.

Al encabezar este martes la apertura de la XXI Convención Anual Pro Textil, Kicillof precisó que ese sector sufrió este año “una contracción del 18%”, lo que derivó en que “seis de cada diez máquinas estén paradas”

“Si bien la historia argentina tiene épocas de apogeo y de caída del sector industrial, no habíamos estado nunca frente a un plan cruel y deliberado de exterminio de la industria nacional”, describió el gobernador.

Y lanzó un nuevo mensaje en clave electoral rumbo a las elecciones legislativas: “El 26 de octubre se discuten dos modelos de país: desde Fuerza Patria proponemos seguir trabajando para el desarrollo de la industria y la soberanía nacional”, concluyó.

El acto se llevó a cabo en el Teatro Municipal Roma de Avellaneda, con la participación del ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; y el intendente local, Jorge Ferraresi.

También participaron los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer; y de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo y los dirigentes Hugo Moyano (h) y José Ignacio De Mendiguren.

Noticias Argentinas.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...