Octubre Rosa en Roque Pérez

Se desarrolló hoy miércoles 8, una jornada de concientización sobre el cáncer de mama en la puerta del palacio municipal.

A través del área de Salud, y por medio de las Promotoras de Salud, durante todo octubre se realizará la campaña de concientización, en diferentes lugares de Roque Pérez.

Las acciones incluyen campañas de mamografías gratuitas, talleres de autoexamen mamario y un completo cronograma de actividades comunitarias, con el objetivo de promover la detección temprana de la enfermedad y fomentar el cuidado de la salud en todas las etapas de la vida.

La campaña de mamografías se lleva a cabo los lunes, miércoles, viernes y sábados: de 08:00 a 11:00 hs., y los martes, miércoles y jueves: de 13:00 a 15:00 hs. y está destinada a mujeres mayores de 35 años y/o con antecedentes familiares de cáncer de mama.

Se recomienda llevar mamografía previa (en caso de tener) y no colocarse desodorantes ni perfumes el día del estudio.

Además hay Talleres de autoexamen los días: hoy miércoles 8 fue desde las 09:00 hs. en el Hospital Dr. Ramón Carrillo.

El martes 14 desde las 09:00 hs. En la Unidad Sanitaria de Carlos Beguerie, y el jueves 23 desde las 09:00 hs. En el CAPS Floreal Ferrara (Aussedat y Don Bosco).

Durante los talleres se enseñará la técnica correcta del autoexamen mamario para favorecer la detección temprana de posibles anomalías.

En la Semana 2 las acciones continúan de la siguiente manera:

El jueves 16 de octubre en el Centro de Jubilados (Lamadrid 1400): actividades de promoción y prevención, charla informativa, taller de autoexamen y ronda de reflexión.

El domingo 19 de octubre en Plaza Roma: Día Mundial de la Concientización sobre el Cáncer de Mama – Caminata Rosa.

La jornada incluirá entrega de lazos, talleres de autoexamen y de alimentación saludable, actividades físicas, puntos de hidratación, juegos interactivos y propuestas para jóvenes y adolescentes.

Se invita a las y los participantes a asistir con una prenda rosa.

El evento culminará con el encendido de luces del Palacio Municipal, símbolo del compromiso de toda la comunidad con la salud y la prevención.-

