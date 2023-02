Kicillof junto a Grabois y Wado con Espinoza: mensajes para Alberto desde la Provincia

El Frente de Todos (FdT) es un hervidero y no logra saldar las discusiones internas de cara a las elecciones nacionales. En este marco, mientras el kirchnerismo presiona a Alberto Fernández para que defina sobre su futuro y clama por la postulación de Cristina Fernández de Kirchner, en la provincia de Buenos Aires el oficialismo no pierde el tiempo y sale a jugar con sus armas. Tanto Axel Kicillof -que busca ir por la reelección-, como Eduardo «Wado» de Pedro -que suena como posible presidenciable- se muestran activos. Por el lado del Gobernador bonaerense, que viene enfocado en tender puentes con las distintas tribus del FdT, participará de una actividad junto a Juan Grabois, líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y el Frente Patria Grande. Allí, el dirigente social presentará su libro «Los Peores. Vagos, chorros, ocupas y violentos. Alegatos del humanismo cascoteado». El mismo se llevará a cabo a las 17 en el Club Platense de La Plata, ubicado en las calles 21 entre 51 y 53. De esta manera, Kicillof acerca posiciones con un miembro de los movimientos sociales que no esconde críticas hacia la gestión de Alberto Fernández. De hecho, días atrás, manifestó: “En los próximos días voy a anunciar mi precandidatura presidencial para competir en las PASO del Frente de Todos. El candidato voy a ser yo, pero si decide presentarse otro candidato de esta generación, que acepte nuestras propuesta, nuestro programa y mide mejor que yo, me bajo”. Así, expresó su favoritismo por la candidatura de uno de los líderes de La Cámpora, «Wado» de Pedro. Mientras tanto, el Ministerio de Interior que suena como posible presidenciable por parte del kirchnerismo también tendrá una jornada de acción. En su agenda figura una visita al partido de La Matanza y estará junto al intendente, Fernando Espinoza. La actividad será a la misma que la que se hará en la capital bonaerense y será para recorrer la obra de construcción de túneles bajo nivel de las vías de la línea de ferrocarril Belgrano Sur, en Laferrere. De Pedro viene de reunirse con Alberto Fernández tras firmar la paz en una reunión mantenida en Olivos. Es que habían protagonizado duros cruces en el marco de un encuentro con el presidente de Brasil, Lula. Asimismo, encabeza junto a otros dirigentes del kirchnerismo el operativo clamor para que CFK revea su postura y sea candidata este 2023. Además, pone el foco en lo que considera la proscripción de la Vicepresidenta. Así, en la provincia de Buenos Aires será una jornada en la que un sector del Frente de Todos envíe mensajes al Presidente en medio de la pelea interna existente y luego de la mesa política realizada hace una semana. En medio de especulaciones electorales, el tándem Kicillof – de Pedro saldrán a la cancha a hacer su juego. Kicillof junto a dirigentes del Frente Patria Grande en la Gobernación La semana pasada, el gobernador Axel Kicillof presentó el programa programa “Mi Provincia Recicla” junto a la ministra de Ambiente, Daniela Vilar. Además de intendentes y otros funcionarios, en la oportunidad estuvieron presentes integrantes del Frente Patria Grande: la subsecretaria de Residuos Sólidos Urbanos y Economía Circular, Jacquelina Flores; la diputada nacional, Natalia Zaracho y su par, Fedrico Fagioli. En ese marco, Fagioli se refirió a la actividad de Kicillof y Grabois y expresó: «Creemos que hay que empezar a dar discusiones de cara a lo que se viene en la Argentina y qué tipo de país queremos construir. Me parece que tanto Juan como Axel son dos pilares y referencias muy importantes para plantear un programa de país quinquenal que se pare de mano contra los poderes concentrados». También señaló que «en las PASO se tienen que expresar las diferentes líneas internas que hay» y añadió: «El Frente de Todos debe ser una coalición que sirva de barrera de contención para que la derecha no vuelva a gobernar a nuestro país».