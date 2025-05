Kicillof cruzó fuerte a Milei: «Vení a fijarte si sirve o no la obra pública»

El gobernador bonaerense inauguró el nuevo viaducto Papa Francisco en la Ruta Provincial N°4 y le mandó un mensaje al libertario.

Durante la inauguración del viaducto Papa Francisco en la Ruta Provincial N°4, Axel Kicillof apuntó contra Javier Milei por la paralización de obras públicas. «Vení a Almirante Brown a fijarte si le sirve o no la obra pública al pueblo de la Provincia», expresó el gobernador.

La obra, de más de 1200 metros, había sido abandonada por el Gobierno nacional y fue retomada por la provincia. Kicillof destacó que su finalización mejora la conectividad y seguridad vial en una zona productiva clave del conurbano.

El mandatario provincial también cuestionó el nuevo acuerdo con el FMI por US$ 20.000 millones. «Nos dicen que estas obras no se pueden hacer porque no hay plata y eso es mentira», afirmó.

Además, instó al Presidente a cumplir con la Constitución. «Le digo a Milei que agarre la Constitución y lea para qué está un Presidente en la Argentina», sostuvo.

Kicillof enfatizó que los recursos del Estado deben beneficiar al pueblo. «Los recursos salen del pueblo y tienen que volver al pueblo», remarcó.

Finalmente, el gobernador subrayó la importancia de la obra pública para mejorar la calidad de vida de los bonaerenses. «Este viaducto va a transformar la vida cotidiana de miles de vecinos y vecinas de Almirante Brown», concluyó.

