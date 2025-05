“¿De quién hablan?”: Darín cruzó a Milei y Caputo por los «dólares en el colchón»

El actor apuntó contra el discurso oficial sobre los ahorros de los argentinos y expresó su desconcierto por la distancia con la realidad social: “48 mil pesos vale una docena de empanadas, hay gente que la está pasando muy mal”.

Durante su paso por el programa “La Noche de Mirtha Legrand”, Ricardo Darín lanzó una crítica directa a las recientes declaraciones del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, sobre los «dólares en el colchón». Con una mezcla de sarcasmo y preocupación, el actor dejó en claro su malestar por lo que considera un discurso alejado de la realidad de muchos argentinos.

«Ahora que están sacando los dólares de los colchones… el tema son los colchones, muchos colchones están un poco apolillados…», ironizó Darín, despertando la risa de algunos en la mesa.

Sin embargo, el tono cambió rápidamente. “No entiendo nada. Me llama un poco la atención eso de sacar los dólares del colchón. ¿De quién están hablando en ese sentido? Hay gente que la está pasando muy mal. No comprendo de qué están hablando”, afirmó con seriedad, marcando distancia con la visión oficialista sobre la economía informal.

Crítica al desajuste entre discurso oficial y realidad

El comentario de Darín se produjo en el marco de una conversación sobre la actualidad económica. Sus palabras generaron repercusión tanto en el estudio como en redes sociales. La mención a los “dólares colchón” había sido parte de las declaraciones recientes del Gobierno como parte de su estrategia para movilizar capitales informales.

Darín eligió cuestionar el trasfondo de esa idea, aludiendo al contraste entre esas declaraciones y la situación cotidiana de gran parte de la población. Su reflexión puso en evidencia una preocupación extendida entre muchos sectores que enfrentan aumentos de precios y dificultades para sostener gastos básicos.

Gentileza de Infonews Cooperativa.-

N de la R de www.rpereznet.com.ar:

Hasta estos momentos, no tenemos ningún conocido, que trabaje por un sueldo, y que tenga esos «dólares en el colchón», ni guardados en otro lugar. Realmente con sueldos que apenas alcanzan para pagar un alquiler, no tenemos amigos/conocidos que logren guardar ni un solo dólar, sino todo lo contrario, deben y la pasan mal. Por supuesto que algunos/as empresarios están haciendo sus diferencias, tal como lo hacen siempre o casi siempre, pero si hablamos de gente común, con los que tratamos día a día, no les alcanza (no nos alcanza) el dinero del sueldo como para poder guardar ni un solo dólar.

REALIDAD EN ROQUE PÉREZ:

En comercios privados los sueldos de un trabajador oscilan entre 300 y 700 mil pesos mensuales. Los sueldos de trabajadores municipales son también así de bajos, por más que el actual gobierno otorgó en 2024 un aumento total de un 122% y por ahora este año un aumento del 15%. Los sueldos de los trabajadores municipales en Roque Pérez siempre fueron bajos, por lo cual muchos tienen otros trabajos por la tarde.

Los alquileres en Roque Pérez arrancan desde 200 mil pesos (si es que se logra conseguir algo en ese valor para alquilar) y están pidiendo de 300 mil pesos hacia arriba por un departamento de dos ambientes. Por lo cual con un sueldo de 400 mil pesos, pagando un alquiler de 200 mil, que alguien explique cómo hace un laburante para ahorrar. Porque no solo es el gasto del alquiler, hay que pagar: servicios de electricidad, gas, tasas municipales, gastos de teléfono móvil, televisión e internet y un detalle que no debe olvidarse, hay que comer para seguir viviendo. Ni hablemos de tener que comprarse algo de ropa o calzado o gastos en medicamentos que no cubran las obras sociales o el hospital municipal. Y esto es tomando el ejemplo de una sola persona, no estamos agregando hijo o hijos, porque todos sabemos que los gastos superan estos valores.

Es la realidad que aquí vemos día a día.

Felicitamos a quienes logran tener esos dólares en el colchón, aunque nos parece por ahora, ciencia ficción.-

