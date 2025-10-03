Javier Milei se puso a llorar en vivo durante una entrevista

Javier Milei, obnubilado con Scott Bessent: lo igualó con Lionel Messi
En la charla, el mandatario que suma más viajes a Estados Unidos que a varias de las provincias argentinas no pudo dejar de expresar su fascinación con ese país, y por el funcionario norteamericano que viene de aprobar el auxilio financiero para que el Gobierno llegue a las elecciones.
“Kristalina Georgieva es una superestrella, Messi es Scott Bessent. Si le tengo que dar la camiseta de Messi, ese es Scott Bessent. O sea, es el secretario del Tesoro de Estados Unidos”, sostuvo el libertario.
El Presidente no dejó de destacar al funcionario del gobierno de Donald Trump. «Bessent fue muy generoso conmigo y nos encontramos con una persona que entiende la naturaleza del problema de raíz», indicó.
Gentileza de MinutoUno.-
Foto NA.-
