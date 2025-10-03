6ª Travesía Consecutiva de “KM Solidarios”

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Del 27 de octubre al 7 de noviembre, el corredor Silvio Magariño llevará adelante la 6ª edición consecutiva de la travesía “KM Solidarios”, un recorrido solidario que este año abarcará un total de 412 kilómetros.

La propuesta recorrerá distintas localidades bonaerenses: Las Flores, General Alvear, 25 de Mayo, Norberto de la Riestra, Lobos, Roque Pérez y Saladillo, con el objetivo de sumar kilómetros en favor de causas solidarias y visibilizar la importancia de la colaboración comunitaria.

En Roque Pérez, el propósito central será colaborar con Romina Cassidy, generando apoyo y acompañamiento a través de esta iniciativa que une deporte y solidaridad.

El evento cuenta con el auspicio del Municipio de Roque Pérez a través de la Dirección de Deportes y Recreación, a cargo de Horacio Tossi, y se destaca y valora el compromiso de Silvio Magariño con la comunidad y el espíritu solidario que moviliza esta travesía.-

