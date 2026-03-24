Israel atacó cuartel clave de la Guardia Revolucionaria en Teherán y otros objetivos militares iraníes

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Entre los blancos alcanzados figuraban sedes de organizaciones de seguridad iraníes y sitios clave de fabricación de armas.

Las Fuerzas Armadas de Israel dijeron ayer lunes que atacaron uno de los principales cuarteles del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, junto con varios otros edificios militares en la capital iraní, Teherán.

La Fuerza Aérea de Israel llevó a cabo “una amplia oleada de ataques contra infraestructura del régimen iraní”, informaron las Fuerzas Armadas de Israel en un comunicado citado por CNN y reproducido por la Agencia Noticias Argentinas.

Más temprano, la agencia semioficial Fars señaló que varios puntos de Teherán fueron atacados en bombardeos israelíes. La Media Luna Roja iraní indicó que estaba “buscando entre los escombros de un edificio residencial en Teherán para encontrar a un niño”, lo que sugiere víctimas o personas atrapadas tras los ataques.

Según el comunicado militar israelí, entre los blancos alcanzados figuraban sedes de organizaciones de seguridad iraníes y sitios clave de fabricación de armas, además de instalaciones de investigación y producción relacionadas con electrónica, misiles balísticos y ojivas.

En otro comunicado, respecto del cuartel de la Guardia Revolucionaria Islámica atacado, las Fuerzas Armadas de Israel dijeron que la instalación era utilizada por el régimen para coordinar actividades de unidades y realizar evaluaciones de la situación, así como para dirigir a la fuerza paramilitar Basij.

Las fuerzas israelíes añadieron que el ataque forma parte de la fase operativa destinada a degradar los sistemas centrales del régimen iraní y sus capacidades de seguridad. También afirmaron que se tomaron medidas para mitigar el daño a civiles, incluyendo el uso de municiones de precisión, vigilancia aérea e inteligencia adicional.

Noticias Argentinas.-

Israel atacó cuartel clave de la Guardia Revolucionaria en Teherán.

Foto: Agencia NA (Xinhua).-

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