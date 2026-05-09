Caso Adorni: Cristina Pérez pidió que el jefe de Gabinete explique el origen los fondos

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En radio Rivadavia, la periodista dijo que la gente que lo votó se siente “traicionada”.

La periodista y conductora de radio Rivadavia Cristina Pérez pidió que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, explique el origen de los fondos de sus viajes al exterior. Así lo expresó en su comentario editorial.

Recordamos que la periodista está en pareja desde 2021 con Luis Petri, abogado, político mendocino y actual Ministro de Defensa de la Nación Argentina. O sea que está en el mismo gobierno que Adorni.-

Noticias Argentinas.-

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