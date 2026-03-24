Alerta en La Plata: investigan si un jubilado de 76 años falleció por salmonelosis

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Una confitería fue clausurada por las denuncias. El caso está caratulado por el fiscal Fernando Padován como “averiguación de causales de muerte”.

La Justicia de La Plata investiga la muerte de un jubilado de 76 años que se habría enfermado al contraer salmonelosis y una confitería fue clausurada.

Fuentes allegadas a la investigación informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el paciente ingresó al hospital San Martín “hemodinámicamente inestable”, “con livideces en el cuerpo”, “daño neurológico” y “presión baja”.

El hombre falleció durante la madrugada del jueves 19 de marzo y el servicio de Infectología de ese centro asistencial confirmó la presencia de salmonella, una bacteria que causa diarrea, vómitos y fiebre por consumir agua o alimentos contaminados.

En este contexto, el fiscal Fernando Padován, titular de la UFI N°12, inició actuaciones de oficio, con colaboración de efectivos de la DDI de La Plata y el Gabinete de Homicidios “a los fines de preservar la prueba” y tomó testimoniales por “sospechas de criminalidad”.

“Se dispusieron diligencias y distintas medidas en resguardo de la salud pública”, consignaron los voceros del caso ante la consulta de NA.

A su vez, una mujer, farmiliar del difunto, también contrajo la enfermedad y recibió el alta en la Clínica Ipensa.

El caso se encuentra caratulado de manera preliminar como “averiguaciones de causales de muerte” aunque con el devenir de las pesquisas se podría modificar. “Es prematuro todavía”, reconocieron.

El comunicado del comercio

La confitería “La ideal”, ubicada a metros de Plaza Rocha, emitió un comunicado mediante el que desmintió las acusaciones.

“Ante los hechos de público conocimiento sobre un caso de salmonela y la información errónea que está circulando en medios y redes sociales, queremos llevar tranquilidad a nuestros clientes y aclarar la situación”, consignaron los empleados.

En este sentido, sostienen que hubo una inspección oficial por parte del área de Bromatología, cuyas autoridades “verificaron que nuestro equipo cuenta con todas las libretas sanitarias al día y que cumplimos estrictamente con los protocolos de higiene y manipulación de alimentos”.

“El resultado de inspección fue concluyente: está todo en perfecto orden y el origen de este problema no provino de nuestras instalaciones. Desmentimos cualquier noticia que nos vincule con este caso”, remarcó el local.

Noticias Argentinas.-Foto: Edificio judicial para Cámaras en lo Civil y Comercial y el Fuero Contencioso Administrativo de La Plata.

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