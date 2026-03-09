Irán lanzó nuevos misiles contra Tel Aviv y Abu Dabi.

Compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Irán lanzó este domingo una nueva serie de misiles contra el centro de Israel y contra Emiratos Árabes Unidos, con ataques que impactaron sobre Tel Aviv y Abu Dabi, en el marco de la escalada militar que enfrenta a Teherán con aliados de Estados Unidos en Medio Oriente.

Según reportaron periodistas y testigos, al menos diez explosiones se escucharon en Tel Aviv luego de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) detectaran el lanzamiento de misiles desde territorio iraní hacia el país. Ante la amenaza, los sistemas de defensa aérea israelíes fueron activados para interceptar los proyectiles.

“El ejército israelí identificó recientemente misiles lanzados por Irán hacia territorio israelí. Los sistemas de defensa aérea se activaron de inmediato”, indicaron las FDI en un comunicado difundido durante el ataque, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Explosiones en Tel Aviv

Las detonaciones se registraron en distintos puntos del centro de Israel, donde las sirenas antiaéreas obligaron a los habitantes a buscar refugio ante la posibilidad de nuevos impactos.

En medio del ataque, el portavoz militar israelí, teniente coronel Nadav Shoshani, aseguró que la capacidad ofensiva iraní comenzó a debilitarse.

“El poder de fuego de Irán ha disminuido drásticamente en toda la región, no sólo contra Israel”, señaló durante una conferencia de prensa.

Ataques también en Emiratos Árabes Unidos

En paralelo, explosiones fueron reportadas el domingo en Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, según informaron testigos citados por agencias internacionales.

Los ataques forman parte de la ofensiva lanzada por Teherán contra aliados de Estados Unidos en la región, que ya lleva más de una semana de bombardeos, misiles y drones contra distintos objetivos.

Tanto Abu Dabi como Dubái han enfrentado ataques regulares desde que comenzó la represalia iraní, tras la guerra aérea que Estados Unidos e Israel iniciaron contra Irán.

Respuesta de Emiratos y coordinación con Israel

En medio de la escalada, Emiratos Árabes Unidos realizó por primera vez un ataque directo contra Irán, impactando una planta desalinizadora en lo que fuentes israelíes describieron como una advertencia estratégica a Teherán.

En paralelo, se confirmó un contacto directo entre el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente emiratí Mohamed bin Zayed para coordinar respuestas ante la ofensiva iraní.

El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos declaró el estado de alerta máxima y aseguró que el país está preparado para responder con firmeza para garantizar su soberanía y estabilidad frente a los ataques.

Noticias Argentinas.-





