Irán dice estar “plenamente preparado” para contrarrestar las sanciones económicas de Estados Unidos

El ministro de Finanzas iraní, Ali Madanizadeh, declaró el lunes a la cadena estatal IRINN que Irán está “plenamente preparado” para enfrentar las sanciones económicas anunciadas por Estados Unidos, destinadas a castigar a los países que mantengan vínculos con Teherán.

Las medidas fueron hechas públicas por el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, durante una conferencia de prensa en la que definió la iniciativa como un “Día D económico” contra el régimen iraní.

Madanizadeh afirmó que «al parecer, (Estados Unidos) ha decidido ahora intentar otro fracaso. Llevábamos mucho tiempo esperando estos días y conocíamos muy bien los planes que tenían. El Gobierno cuenta con un plan de dos años y está plenamente preparado, y lo ha estado, para estos acontecimientos». El funcionario calificó la acción norteamericana como un intento de “ejercer terrorismo económico” contra Irán.

Además advirtió que la respuesta iraní no será únicamente defensiva: «Sabemos cómo jugar a este juego. Esta vez, no deben pensar que nuestra respuesta será puramente defensiva y que solo nos defenderemos. También deben esperar que pasemos a la ofensiva», añadió.

La declaración aumenta la tensión entre Teherán y Washington en medio de un recrudecimiento de las sanciones y contramedidas, mientras la comunidad internacional observa las posibles repercusiones económicas y geopolíticas de este nuevo episodio de confrontación.

Agencia NA.-