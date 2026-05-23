Irán acusó a Estados Unidos de «sabotear» las negociaciones para frenar la guerra

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El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, afirmó que Estados Unidos está «saboteando» las conversaciones orientadas a poner fin a la guerra en Medio Oriente debido a sus «persistentes exigencias maximalistas».

​La dura acusación fue transmitida de manera directa por el funcionario persa al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, durante una conversación telefónica en la que analizaron el complejo escenario regional.

​»La mala fe de Washington, sus posiciones contradictorias, sus repetidas traiciones y sus exigencias excesivas bloquearon el proceso de diálogo», subrayó el jefe de la diplomacia iraní, según declaraciones reproducidas por la agencia local de noticias Tasnim.

​A pesar de manifestar una «profunda desconfianza» hacia la administración estadounidense, Araghchi aseguró que la República Islámica «abordó este proceso diplomático con responsabilidad y la máxima seriedad», al tiempo que remarcó que su país continúa trabajando para lograr un resultado «razonable y justo».

​Mediación y contactos clave en la región

​En paralelo al reclamo ante la ONU, el canciller iraní mantuvo anoche una reunión clave en Teherán con el jefe del Estado Mayor del Ejército pakistaní, el general Asim Munir. El eje de las deliberaciones se centró en las iniciativas diplomáticas activas para prevenir una escalada mayor en la región y destrabar el cese de las hostilidades.

​El rol de Pakistán: el general Munir arribó el viernes a la capital iraní en su rol de mediador formal en las negociaciones secretas y abiertas que mantienen Teherán y Washington.

​Frente regional: durante la misma jornada, Araghchi se comunicó telefónicamente y por separado con sus homólogos de Qatar, Turquía e Irak.

​Los intercambios con los cancilleres vecinos apuntaron a coordinar posiciones comunes ante la creciente disputa entre Irán y Estados Unidos, en un intento por contener los focos de conflicto que amenazan la estabilidad de todo Medio Oriente.

Noticias Argentinas.-

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