La UOM rechazó la intervención judicial del gremio: «Operación política, judicial y empresaria»

Ante ello, desde la UOM salieron al cruce de la inédita decisión judicial mediante un comunicado titulado “La intervención de la UOM es un ataque al salario de los trabajadores”, en el cual se rechazan todos los argumentos de la resolución dictada por los jueces Víctor Pesino y María Dora González, “los mismos jueces de la Cámara del Trabajo que avalaron la reforma laboral de Milei” al levantar la cautelar contra la reforma solicitada por la CGT.