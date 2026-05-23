F1 Carrera Sprint en Canadá: Colapinto terminó noveno y Russell se quedó con un trabajado triunfo

El argentino Franco Colapinto tuvo una gran actuación y terminó noveno, a solo una posición de los puntos en la carrera sprint del Gran Premio de Canadá. Colapinto había largado en la 13era. Posición y logró un meritorio 9no. Puesto, mientras que su compañero de equipo, Pierre Gasly, finalizó en la 20ma. Ubicación.

El triunfo fue para el británico George Russell, de Mercedes, mientras que el podio lo completaron el británico Lando Norris y el italiano Kimi Antonelli.

A las 17 hora argentina, se desarrollará la clasificación para la carrera de mañana domingo.-

Foto captura de Disney Premium.-