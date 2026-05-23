Frío polar: cortan el gas a industrias y estaciones de GNC para garantizar el consumo de los hogares

Las bajas temperaturas que afectan a gran parte del país tensionan el sistema, al punto que empresas y estaciones de servicio GNC sufrieron cortes.
A través del proyecto para reducir las llamadas “zonas frías”, el Gobierno Nacional busca quitar subsidios al consumo de gas para millones de usuarios y, al mismo tiempo, garantizarse un ajuste más profundo. Pero no puede garantizar el normal abastecimiento del fluido vital para familias, comercios e industrias.
De hecho, ante el fuerte aumento del consumo de gas por las bajas temperaturas que afectan a gran parte del país, particularmente en la región central, centenares de empresas ya sufren cortes en el suministro, lo que promete agudizarse si la ola polar sigue empujando el consumo para calefacción.
Ayer viernes, las distribuidoras debieron cortar el suministro de gas natural a unas 130 fábricas de Córdoba y estaciones de servicio que venden GNC para garantizar el suministro hogareño, lo que ocurre en mayo, cuando el invierno aún no se hace sentir extremadamente.
Así lo denunció la Unión Industrial de Córdoba (UIC), al advertir que “la industria no puede producir bajo incertidumbre diaria ni absorber sobrecostos extraordinarios derivados del uso forzado de combustibles alternativos”.
Se trata de empresas que tienen contratos interrumpibles en el Norte del país, que prevé la restricción del servicio en caso de necesidad, y ante el crecimiento de la demanda en los hogares, calificada como “prioritaria” junto a escuelas, hospitales e instituciones de bien público.
En lo que va del año es la segunda vez que el sistema tiene que atravesar una etapa de cortes de gas, luego de los cortes efectuados a fines de abril; pero el oficialismo prevé que en junio, con mayor cantidad de gas disponible (un barco de GNL llegará a Escobar cada tres días) se normalice el sistema, aunque todo dependerá del comportamiento climático.
Es que el Gobierno Nacional dejó de lado la planificación energética y entregó al sector privado la decisión de cuánto y a qué precio ejecutar las importaciones de Gas Natural Licuado (GNL) para cubrir los faltantes de suministro en invierno, razón por la cual en el corriente solo llegaron dos cargamentos de gas licuado y en junio vendrán otros nueve, con costos que la industria considera excesivos (US$21,50 por millón de BTU por el gas importado).
Gentileza de MinutoUno.-
Más historias
F1 Carrera Sprint en Canadá: Colapinto terminó noveno y Russell se quedó con un trabajado triunfo
La UOM rechazó la intervención judicial del gremio: «Operación política, judicial y empresaria»
FARMACIA DE TURNO DEL SÁBADO 23 EN ROQUE PÉREZ: FARMACIA ZAMPELUNGHE