Interna del PJ: «¿Te creés que la gente está pensando en el 17 de noviembre?»

El cotitular de la CGT y dirigente del sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, se expresó con contundencia respecto a la interna por la Presidencia del Partido Justicialista (PJ), calificándola como algo sin sentido. Según Moyano, “el enemigo del espacio es el presidente Javier Milei”. A pesar de la necesidad legal de realizar elecciones, Moyano argumenta que la disputa interna llega en un momento inapropiado, llevando la discusión a un “patria o muerte” que no refleja las preocupaciones actuales de la ciudadanía.

“Entramos en un desgaste nuestro propio y una división que no tiene sentido. Tengo una bronca. Vamos a un paro de transporte, estamos peleando y venimos con una interna”, agregó. Moyano enfatizó que el verdadero enemigo no son figuras como Cristina Kirchner, Ricardo Quintela ni Axel Kicillof, sino el propio Milei.

Necesidades de la población en crisis

El dirigente sindical también cuestionó la relevancia de las internas del PJ en un contexto de crisis económica. “¿Te creés que la gente está pensando en el 17 de noviembre? Hay otras necesidades… Entramos en una pelea entre dirigentes y militantes que no tiene sentido”, sentenció.

El próximo 17 de noviembre, se llevará a cabo la elección de la conducción del PJ, donde se enfrentarán la lista de la ex presidenta Cristina Kirchner y la del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, si logra reunir los avales necesarios.

Críticas a la falta de unidad en la protesta

En otro aspecto de su discurso, Moyano criticó a aquellos que no se unieron a la huelga del 30 de octubre: “Lo importante son los que paramos. Los que no paran, bueno, los juzgará la historia o los juzgarán sus trabajadores”. Este comentario se dirige en particular a la UTA y a ciertos sectores de la CGT que él acusa de observar el conflicto social “por televisión”.

“Hay compañeros que creen que hay que dialogar con el gobierno y otro sector que somos nosotros que creemos que hay que confrontar”, afirmó Moyano. Finalmente, lanzó un mensaje claro a la gestión de Javier Milei: “Ojalá el gobierno tome nota que un gran sector de la población la está pasando mal”.

Gentileza de Infonews Cooperativa.-