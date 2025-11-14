INHABILITARÁN A CONDUCTOS POR CIRCULAR A MÁS DE 170 KM/H Y CON SU HIJO SIN CINTURÓN EN EL ASIENTO DELANTERO. Video

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Video debajo de la nota.

SUSPENSIÓN EN TUCUMÁN: VIDEOS A MÁS DE 170 KM/H Y CON SU HIJO SIN CINTURÓN

La Agencia Nacional de Seguridad Vial identificó a un conductor de Tucumán que se deja ver en redes sociales a alta velocidad, realizando maniobras peligrosas y con su hijo en el asiento delantero sin protección. Tras las denuncias, será inhabilitado

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) identificó a un conductor de Bella Vista, Tucumán, que publicó en sus redes sociales videos donde circula a más de 170 km/h en auto, a más de 100 km/h en moto y filmándose mientras viaja con su hijo menor de edad en el asiento delantero sin ningún tipo de protección.

Luego de varias denuncias recibidas, el organismo solicitó a la jurisdicción correspondiente la suspensión de la Licencia Nacional de Conducir.

El conductor será citado para realizar evaluaciones psicofísicas y psicotécnicas, con el fin de determinar si está en condiciones de volver a conducir en la vía pública.

El exceso de velocidad incrementa el riesgo de siniestros viales y pone en peligro tanto a los ocupantes del vehículo como a los demás usuarios de la vía.

Además, el uso del cinturón de seguridad es obligatorio por ley, así como los menores de 10 años deben viajar en el asiento trasero con el Sistema de Retención Infantil adecuado según su peso y edad.

Gentileza:

Agencia Nacional de Seguridad Vial | Prensa 13.11 - CONDUCTOR DE TUCUMÁN INHABILITADO

