Información para productores agropecuarios de Roque Pérez

Redacción 1 hora atrás

 

La Secretaría de Empleo, Producción y Turismo del Municipio de Roque Pérez, a cargo de Ricardo Rinaldi, informa a los productores agropecuarios afectados por inundación del partido de Roque Pérez que se prorrogó a partir del 3/11 el decreto por emergencia y desastre agropecuario por inundaciones en la Provincia de Buenos Aires, para todos los cuarteles. Los afectados deben volver a hacer la carga de la declaración jurada.
Para solicitar información acerca de la misma, llamar al 2227-617815 o pasar por la oficina.-

 

