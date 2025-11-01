Se completó el cupo del Curso de Manipulador de Alimentos en Roque Pérez

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

La Dirección de Bromatología, a cargo de Pablo Díaz, informa que ya se completó el cupo del Curso de Manipulador de Alimentos que de desarrollará el sábado 8 de noviembre, en las instalaciones de Punto Digital, ubicado en Alem 1243.-

