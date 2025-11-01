1 de noviembre de 2025

Se completó el cupo del Curso de Manipulador de Alimentos en Roque Pérez

Redacción 2 horas atrás

 

La Dirección de Bromatología, a cargo de Pablo Díaz, informa que ya se completó el cupo del Curso de Manipulador de Alimentos que de desarrollará el sábado 8 de noviembre, en las instalaciones de Punto Digital, ubicado en Alem 1243.-

 

