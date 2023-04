“Iban y venían por la calle”: la historia de los padres de la beba que murió cerca de la Casa Rosada

La nena de tres meses tenía una hermana melliza. Junto a sus padres dormían a la intemperie desde hace más de cuatro años.

A menos de 24 de horas de darse a conocer los nuevos índices de pobreza en el país, una beba de tres meses que vivía junto a su familia en situación de calle falleció este viernes por la madrugada en la recova del Ministerio de Economía de la Nación. La nena, identificada como Joselin, era hija de Brenda Marisol (29) y Hernán, quienes tenían domicilio registrado en CABA pero se movían de lugar en lugar, buscando dónde pasar cada noche.

El hecho ocurrió a las 5 de la mañana en la intersección de las calles Paseo Colón e Hipólito Yrigoyen, en el barrio porteño de Monserrat. Brenda y Hernán dormían tranquilos hasta que notaron que su beba había dejado de respirar. En medio de la desesperación, empezaron a gritar y fueron a pedirle ayuda a un vendedor ambulante de la zona que, como no podía abandonar sus pertenencias, les sugirió solicitar asistencia a los efectivos de la Policía Federal que custodiaban las rejas de la Casa Rosada.

Tras un llamado al 911, oficiales de la Comisaría Vecinal 1 D de la Policía de la Ciudad se acercaron al lugar junto a personal del SAME, que llegó a los cuatro minutos. Los médicos no llegaron a realizarle ninguna maniobra de resucitación porque la nena ya no tenía pulso. “La ambulancia estuvo una hora con ellos. Aparentemente fue un ahogamiento. Pero eso no se va a saber hasta que le hagan la autopsia. No se sabe si fue por asfixia, por un ahogo con la leche, o por otra cosa”, contó Alfredo, el comerciante callejero que presenció la tragedia.

El hombre y la mujer también eran padres de otra beba de la misma edad, melliza de la menor fallecida, y de un niño de aproximadamente 2 años que no vivía con ellos ya que estaba al cuidado de otra persona. Él había nacido en Tucumán y ella en la provincia de Buenos Aires, pero juntos vivían en la localidad de Avellaneda. Sin embargo, de acuerdo a su testimonio, por peleas familiares no tenían un hogar fijo y vivían en la calle desde hace más de cuatro años.

Esta madrugada, habían parado en la vereda del Palacio de Hacienda con unas pocas prendas de ropa, bolsas y algunas frazadas. “Deambulaban por acá, no tenían un sitio estable. Eran las 5 de la mañana y, de repente, a los 10 minutos, se despertaron alarmados. Empezaron a gritar ‘mi beba, mi beba’ y vinieron a pedir ayuda. Son gente joven, yo los conozco porque pasan siempre por la calle. Estaban desesperados, reaccionaron muy mal. Nadie del Ministerio se acercó porque era madrugada, estaba todo cerrado”, dijo el vendedor en diálogo con Infobae.

“Fijate dónde falleció la criatura, ¿no? Es un mensaje para decir ‘basta’. Para decirle basta a los políticos, que se pongan las pilas, la camiseta del país. No hay más que esto, hay mucha miseria y pobreza. No podemos más. ¿Qué hacemos ahora?”, dijo Beatriz, otra de las comerciantes ambulantes que trabaja en una de las esquinas de la Casa Rosada y que colabora en el Centro Cristiano Príncipe de Paz, en San Telmo, repartiendo viandas para gente en situación de calle. “Ellos caen donde caen, iban y venían. No tienen techo, es triste y duele”, dijo.

“La chica fue con su beba muerta a pedir ayuda, yo la conocía de pasar y ayudarla, de servirle un café con leche y comida, pero como iglesia ya no damos a basto. En los paradores, otras personas le tomaron los datos para poder ayudarla un poco más”, sostuvo Beatriz.

De acuerdo a los registros del programa Buenos Aires Presente (BAP), la primera línea de atención para personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica y habitacional, los padres de la beba habían sido asistidos en distintas oportunidades desde 2019 y habían comenzado a gestionar el subsidio habitacional en ese mismo año. Pese a esto, “el grupo familiar nunca aceptó los ofrecimientos de ser alojados en los Centros de Inclusión Social”, explicaron fuentes del BAP a este medio.

Ahora, los padres están detenidos en la Comisaría Vecinal ubicada en Lavalle al 400, mientras reciben asistencia psicológica de un equipo del Gabinete de Atención Psicológica del Ministerio de Seguridad y Justicia (GAP) y personal del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires.

La investigación del caso quedó en manos de la Fiscalía Criminal y Correccional 10, a cargo del Dr. Vismara, en el marco de una causa caratulada como “muerte dudosa”. En tanto, se aguardan los resultados de la autopsia del cuerpo de la menor para conocer las causas de su fallecimiento.

