Hoy se celebra el Día del Gamer

Cada 29 de agosto se celebra el Día Mundial del Gamer, una fecha que rinde homenaje a quienes disfrutan de los videojuegos.
Cada 29 de agosto se celebra el Día Mundial del Gamer, o Día de los Videojuegos, una fecha para homenajear a los jugadores y a una actividad que reúne a más de 2.500 millones de personas en todo el mundo. minutouno.com habló con Luis Fuentes, creador de Bondy Gamer, un proyecto que fusiona nostalgia, innovación y pasión por los videojuegos.
En Argentina, la industria gamer ha experimentado un crecimiento importante, consolidándose como un mercado relevante en la región. El Día del Gamer es una ocasión ideal para destacar el impacto de esta industria en el país y reconocer a los jugadores, desarrolladores y profesionales que forman parte de ella.
Con la llegada de los años 80 y 90, los videojuegos vivieron un auge global con títulos como “Space Invaders”, “Pac-Man” y “Super Mario Bros”. Estos clásicos no solo definieron una era digital, sino que también sentaron las bases para los videojuegos modernos, con avances en gráficos, resolución HD, sonido y jugabilidad.
“Cada vez son más las personas adeptas a los videojuegos retro, clásicos, y PlayStation. Y no solo los niños y adolescentes, sino también los adultos”, indica Luis.
Muchos creen que esta fecha tiene relación con el lanzamiento del primer videojuego, la creación de algún dispositivo clave o algún hito histórico dentro del gaming. Sin embargo, la elección del 29 de agosto no tiene un significado puntual, se eligió al azar. Otros aseguran que el origen está en la iniciativa de tres revistas especializadas: PlayManía, Hobby Consolas y PC Manía, que en 2008 decidieron instaurar una celebración anual para los fanáticos del gaming. Simplemente publicaron la propuesta… y el resto ya lo conocemos.
“El crecimiento del mercado en los últimos años, sumado a la pandemia y la aparición de nuestros dispositivos y tecnologías, reflejan que al día de hoy los videojuegos aislamiento por la pandemia, y la aparición de nuevas tecnologías y opciones de juegos nuevos, demuestra que cada vez son más las personas que disfrutan del mundo gamer”, comenta Fuentes.
Bondy Gamer: una opción original para los fanáticos del mundo gamer
Se trata de un colectivo completamente restaurado que funciona como salón de videojuegos móvil, con propuestas que van desde clásicos arcade y retro, hasta consolas modernas, simuladores de carreras, pump it y más. Una idea original que recorre la ciudad llevando diversión, celebrando eventos o cumpleaños, y convirtiéndose en una experiencia única sobre ruedas.
Es el primer Bondy Gamer de Argentina. Aunque el concepto existe en otras partes del mundo, esta propuesta llegó para quedarse, y ya son muchos los gamers —de todas las edades— que vivieron la experiencia de subirse a jugar.
