Carbap apuntó contra el pedido de dejar de vacunar contra la fiebre aftosa

La Sociedad Rural Argentina (SRA) reclamó por el plan de vacunación contra la fiebre aftosa y pidió ir a un estatus sin vacunación. Cabe destacar que Brasil tomó esta posición hace poco. En este contexto, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) cuestionó la idea de un estatus libre de aftosa sin vacunación. Pidió que estas medidas no pueden ser tomadas de manera inconsulta.

El presidente de la SRA, Nicolás Pino, aclaró que se trata de un aspiracional. “Será un trabajo que va a llevar su tiempo y requiere de la responsabilidad de todos los actores”, planteó.

En este marco, la entidad que agrupa a productores de La Pampa y Buenos Aires manifestó: “La fiebre aftosa no se erradica con políticas espasmódicas, sino con ciencia”. Además, planteó que se debe discutir una actualización.

“Durante el año pasado nuestra confederación organizó encuentros específicos sobre la necesidad de actualizar el plan de aftosa, y en el presente año el tema volvió a ser ampliamente discutido: primero en el Congreso organizado por Carbap en Bolivar, en junio de 2025, y más recientemente en el encuentro nacional convocado por CRA en Río Cuarto. En ambos espacios, con la participación de técnicos, productores y representantes de distintos organismos, se planteó con claridad la necesidad de una readecuación del actual Plan de Vacunación, atendiendo a criterios sanitarios, epidemiológicos y de modernización del esquema”, contó Carbap.

La entidad planteó que presentó un plan de actualización a Senasa, pero hasta ahora no tuvieron una respuesta. “Hasta la fecha el organismo sanitario nacional aún no ha publicado, ni instrumentado formalmente dichas adecuaciones, lo que genera incertidumbre y demora en un tema central para la producción y el comercio pecuario”, indicó el comunicado.

Sobre la decisión de dejar de vacunar, los productores recordaron lo que sucedió en 1999, que terminó en catástrofe. Por este motivo, piden ser consultados.

“Seguimos trabajando para que se avance con la actualización del plan de vacunación ya consensuada, y sostenemos con firmeza que el estatus sanitario argentino no puede ponerse en riesgo por apresuramientos, caprichos individuales ni decisiones políticas coyunturales apresuradas, como ya ocurrió en el pasado”, concluyó Carbap.

