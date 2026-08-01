Habrá otras dos canchas de pádel techadas en Roque Pérez

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A las 5 canchas techadas de pádel que hay hasta el momento en la ciudad de Roque Pérez, de las 13 canchas de pádel existentes (donde se juegan turnos y torneos), ahora se van a sumar dos canchas que eran al aure libre y que así están quedando techadas, son las canchas de Pádel La Victoria, ubicadas en calle Ciappa Anaut esquina Moreno de Roque Pérez.

Los propietarios informaron que si todo va bien, la semana que viene ya va a estar terminada la obra.

Nuestras felicitaciones por estas mejoras que sin lugar a dudas serán muy bien recibidas por jugadoras y jugadores.-

Foto Carlos Zampini para el Instagram: @modozetarp

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