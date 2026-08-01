Y desde que comenzó el año, ya se elevó a 87 la cifra de personas que fallecieron en su intento por ingresar al territorio español, en medio de una crisis migratoria sin precedentes.

El Gobierno español estima que alrededor de 50.000 migrantes cruzaron a Ceuta durante la crisis, aunque otras fuentes cifran en 60.000, lo que rebasó la capacidad de recepción del enclave y provocó el despliegue de oficiales adicionales de la Policía Nacional y de personal de la Guardia Civil y unidades militares para reforzar la seguridad fronteriza, reportó la Agencia Xinhua y supo Noticias Argentinas.

De todas maneras, se confirmó que muchos migrantes que regresaron posteriormente a Marruecos dijeron a medios que se les había hecho creer que se les proveería de alojamiento a su llegada a España, pero encontraron instalaciones de recepción saturadas y pocas posibilidades de quedarse en Ceuta.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, visitó este viernes Ceuta junto con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, donde calificó lo ocurrido como “una violación de la integridad territorial de España”, y agregó que su gobierno aportará «todos los recursos» para que Ceuta vuelva a la normalidad en el corto plazo.

Durante la visita, Sánchez anunció nuevas medidas para reforzar el control fronterizo, entre ellas la instalación de un sistema de boyas en las inmediaciones del espigón de El Tarajal para impedir nuevos cruces por vía marítima.

La Comisión Europea, por su parte, dijo el viernes que está lista para brindar apoyo adicional a España, incluyendo reforzar la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) si es requerido por Madrid, según supo la agencia Noticias Argentinas.

La comisión señaló que también mantiene contacto cercano con autoridades marroquíes para fortalecer la gestión fronteriza y prevenir más cruces irregulares, además, subrayó que proteger la frontera externa de la UE es un elemento clave del Pacto sobre Migración y Asilo.

En tanto, los embajadores de los países de la Unión Europea (UE) fueron convocados a una reunión extraordinaria el lunes para abordar la crisis migratoria en Ceuta, según informaron este viernes fuentes comunitarias.

El encuentro servirá para “evaluar la evolución de la situación y facilitar la coordinación”, detalló un portavoz irlandés, país que ostenta la presidencia rotativa del Consejo de la UE este semestre.

Autoridades españolas dijeron que fuerzas de seguridad se mantienen en alerta máxima en la frontera en Ceuta y que continúan en coordinación con Marruecos para prevenir más llegadas irregulares a gran escala.

La crisis migratoria también provocó tensiones diplomáticas dentro de la Unión Europea (UE): Italia anunció este viernes que suspendía el acuerdo de libre circulación de Schengen de la UE con España en respuesta a la afluencia masiva de migrantes al enclave español de Ceuta. El Ministerio del Interior de Italia dispuso la reintroducción de controles en puertos y aeropuertos con España, reportó el diario español El Mundo.

El ministro español de Asuntos Exteriores ha reaccionado a la suspensión del acuerdo Schengen que ha anunciado Italia para personas que lleguen de nuestro país.

“La práctica totalidad de quienes entraron en Ceuta han vuelto ya a Marruecos. No es posible trasladarse de Ceuta y Melilla a la Peninsula sin identificarse en un control de policía. La integridad del espacio Schengen está absolutamente garantizada.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y el ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, plantearon la posibilidad de suspender la aplicación del espacio Schengen a España al considerar insuficiente la protección de la frontera exterior de la UE, una posición respaldada posteriormente por Finlandia.

En respuesta, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, convocó al embajador de Italia en Madrid para trasladar la protesta formal del Gobierno español.

AgenciaNA.-