Crisis laboral: Techint despidió a otros 14 trabajadores en SIAT Tenaris

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La empresa del Grupo Techint envió otros 14 telegramas de despido a trabajadores de planta permanente de SIAT Tenaris durante la conciliación obligatoria. El conflicto acumula 150 cesantías desde fines de junio y la reducción de personal ya ronda el 50% de la planta.

La empresa del Grupo Techint envió otros 14 telegramas de despido a trabajadores de planta permanente de SIAT Tenaris, en la planta ubicada en Valentín Alsina, partido de Lanús, mientras continúa vigente la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires.

La medida profundiza un conflicto iniciado a fines de junio, cuando la empresa anunció 150 despidos. Según denunció la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Avellaneda, la nueva decisión empresarial incumple la conciliación obligatoria, cuya vigencia finaliza este viernes.

La UOM denunció despidos durante la conciliación obligatoria

El delegado Dylan Paz confirmó que las nuevas cesantías corresponden a personal efectivo de la planta. «En este caso, ya no se trata de contratos no renovados, cuya legitimidad nosotros discutimos, sino lisa y llanamente de despidos de personal de planta permanente», afirmó a Buenos Aires/12, citado por Infogremiales.

Tras los nuevos telegramas, la UOM Avellaneda informó las actuaciones al Ministerio de Trabajo bonaerense. Ahora el organismo deberá resolver si corresponde aplicar sanciones económicas a la empresa o avanzar con acciones judiciales.

La reducción de personal ya alcanza cerca de la mitad de la planta

De acuerdo con la información difundida por el sindicato, la reducción de personal se aproxima al 50% de la dotación de SIAT Tenaris.

Durante el último mes, la planta funcionó aproximadamente al 50% de su capacidad operativa.

Paz explicó que existen algunos pedidos provenientes de empresas petroleras, aunque señaló que no representan una continuidad laboral sostenida. «Aparecen encargos de las empresas petroleras pero son cosas muy chicas, que no tienen continuidad garantizada», sostuvo.

La empresa atribuye la crisis a la caída de pedidos

Según la postura empresarial, la situación responde a una disminución de la actividad y de las órdenes de producción.

En cambio, los trabajadores sostienen que el origen del conflicto está vinculado con la implementación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), al considerar que el esquema facilita la importación de insumos y bienes de capital con arancel cero, lo que afecta la producción nacional.

La disputa por los caños para Vaca Muerta forma parte del conflicto

La planta SIAT Tenaris tuvo un rol central durante la construcción del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner entre 2022 y 2023, al encargarse de la terminación de los caños sin costura fabricados en Campana.

Según la información disponible, la pérdida del contrato para abastecer la nueva obra vinculada a Vaca Muerta, junto con la apertura de importaciones, dejó a la planta sin su principal fuente de trabajo.

El conflicto también se desarrolla en el contexto de la disputa pública entre el presidente Javier Milei y el titular del Grupo Techint, Paolo Rocca, luego de las diferencias surgidas por las cotizaciones para la provisión de caños destinados al gasoducto entre Vaca Muerta y Golfo San Matías.

¿Qué puede ocurrir cuando finalice la conciliación obligatoria?

La conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo bonaerense venció ayer viernes.

Una vez finalizado ese plazo, el organismo deberá resolver los pasos administrativos frente a la denuncia sindical por los nuevos despidos, mientras los trabajadores analizan la posibilidad de avanzar con un plan de lucha.

Gentileza de Infonews Cooperativa.-

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