El Gobierno nacional confirmó que las tarifas de gas natural aumentarán un 2,99% promedio en todo el país desde el 1° de agosto, como parte de la actualización mensual de los componentes de transporte y distribución que integran la factura. Al mismo tiempo, mantendrá durante agosto las bonificaciones extraordinarias para los usuarios alcanzados por el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Aunque el porcentaje de incremento ya fue oficializado, la duda que surge en miles de hogares es cuánto terminarán pagando en la próxima boleta y cuál es el consumo habitual de una familia durante el invierno, cuando la calefacción hace crecer significativamente la demanda.

La respuesta no es única, ya que el valor del metro cúbico (m³) de gas cambia según la distribuidora, la provincia, la categoría tarifaria, los impuestos y si el usuario recibe subsidios. Sin embargo, es posible hacer una estimación del impacto del aumento utilizando consumos promedio.

Cuánto gas consume una familia tipo durante el invierno

El consumo depende del tamaño de la vivienda, la cantidad de personas y los artefactos conectados al gas. No es lo mismo un departamento con cocina y calefón que una casa con varios calefactores funcionando durante gran parte del día.

Como referencia, las distribuidoras consideran que durante los meses más fríos los consumos habituales pueden ubicarse en estos rangos:

Hogar de una o dos personas: entre 70 y 120 m³ por mes.

Familia tipo de cuatro integrantes: entre 150 y 250 m³ mensuales.

Casas grandes con uso intensivo de calefacción: más de 300 m³ por mes.

Estos valores pueden variar según la región del país, ya que las zonas más frías cuentan con consumos considerablemente superiores.

¿De cuánto puede ser la factura con el aumento de agosto?

Como el precio del gas cambia entre una empresa y otra, no existe una tarifa única por metro cúbico para todo el país. A eso se suman cargos fijos, transporte, distribución, impuestos nacionales, provinciales y municipales.

Por ese motivo, el aumento del 2,99% se aplicará sobre el valor final que corresponde a cada usuario.

Por ejemplo:

Factura de $40.000: pasará aproximadamente a $41.200.

Factura de $60.000: subirá a alrededor de $61.800.

Factura de $80.000: será cercana a $82.400.

Factura de $100.000: rondará los $103.000.

El impacto final dependerá además de los días facturados y del consumo registrado por el medidor durante el período.

Continúan las bonificaciones para usuarios con subsidios

Junto con la actualización tarifaria, la Secretaría de Energía confirmó que durante agosto continuará vigente la bonificación extraordinaria del 25% sobre el consumo de gas natural y gas propano por redes para los beneficiarios del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Según explicó el Gobierno, la medida busca amortiguar el impacto del mayor consumo invernal, período en el que aumenta la utilización de calefactores y también la necesidad de importar Gas Natural Licuado (GNL) para abastecer la demanda.

Además, se mantendrá una bonificación adicional del 16,59% para el consumo base de electricidad de hasta 300 kWh mensuales, beneficio destinado a los usuarios residenciales alcanzados por el régimen de subsidios.

Las bonificaciones también alcanzan a entidades de bien público, clubes de barrio y otras organizaciones sin fines de lucro contempladas por la normativa vigente.

Los nuevos cuadros tarifarios comenzarán a reflejarse en las facturas que emitan las distribuidoras durante agosto, de acuerdo con el ciclo de lectura de cada medidor. Para conocer el valor exacto del metro cúbico de gas que paga cada hogar, los usuarios deberán consultar el cuadro tarifario vigente de su distribuidora o revisar el detalle de su última factura.

Noticias Argentinas.-

Foto Carlos Zampini para www.rpereznet.com.ar