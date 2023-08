Habló la mujer del video viral en el que denunciaba que un hombre “no real” viajaba junto a ella a bordo de un avión

Tiffany Gomas protagonizó el pasado julio un extraño episodio en un vuelo de American Airlines. El hecho se popularizó en Tik tok y ella se refirió a sí misma como “la loca del avión”.

Tiffany Gomas, la mujer que saltó a la fama por su dramático episodio en un vuelo de American Airlines (AA), busca redefinir su imagen a través de las redes sociales con un mensaje sobre lo que ocurrió el 4 de julio.

En las imágenes que publicó recientemente en su Instagram, la ejecutiva de mercadotecnia de 38 años, abordó el tema con sus seguidores: “Un momento no te define; pero puede definir tu propósito”. Estas palabras resonaron tras el incidente que protagonizó el pasado julio en un avión de AA donde acusó repetidamente a un pasajero que se encontraba en la parte trasera de la aeronave de “no ser real”.

La publicación de su descargo ya acumuló más de 33.000 adhesiones, lo que demuestra el respaldo de sus seguidores después del extraño suceso.

Desde que el video se volvió viral, la residente de Texas ganó más de 100.000 seguidores en sus redes sociales y comenzó un esfuerzo para recuperar su imagen, comentó el medio The Independent. En un video de disculpa, publicado a mediados de agosto, la mostró refiriéndose a sí misma como “la dama loca del avión” y calificando ese momento como el peor de su vida.

El momento del incidente en el avión ocurrido en julio de este año.

“Como saben, no he querido hablar sobre el video viral, pero por fin creo que llegó el momento”, continuó.

“Ante todo, quiero asumir toda la responsabilidad por mis acciones. Fueron completamente inaceptables, angustiada o no. Debí haber controlado mis emociones, y no fue así”.

“El uso de blasfemias fue totalmente innecesario y quiero pedir disculpas a todos los pasajeros del avión, sobre todo a los que llevaban niños a bordo. No puedo imaginarme pasar por eso e intentar explicarle a mi hijo lo que acaba de pasar”.

Gomas se refirió al impacto que tuvo en ella el hecho de que su colapso mental se volviera viral y comentó, “Todos tenemos nuestros malos momentos, algunos mucho peores que otros, y el mío fue grabado por una cámara para que todo el mundo lo viera, varias veces”.

“Aunque ha sido muy cómico para todos, y he disfrutado mucho con muchos de los memes, por otro lado, es muy invasivo y cruel. No sé qué haría sin el amor y el apoyo de mis amigos y mi familia. Son leales a morir y no sé qué hice para merecerlos”.

“Espero poder utilizar esta experiencia y hacer un poco de bien en el mundo, y es lo que pretendo hacer. Espero que puedan aceptar mis disculpas y que pueda empezar a seguir adelante con mi vida”, finalizó.

Por otro lado, en una reciente entrevista con el Daily Mail, la originaria de Texas declaró que desde que el video de su ataque se volvió viral su vida se “descontroló”. “Es aterrador. Las cosas se hacen virales y todo cambia. Nadie conoce la historia de nadie, y nadie debería juzgar. Nadie sabe cómo es”.

“Están vigilando mi casa. Están vigilando a mis vecinos. Están husmeando en mi correo”. Sin embargo, Gomas no especificó a quiénes se refería.

Si bien se afirmó que después de que el vídeo se hiciera viral, las cuentas de Gomas en las redes sociales se volvieron privadas o se eliminaron, las volvió a abrir sus en X / Twitter e Instagram, donde compartió el vídeo de disculpa.

En un tuit, describió el incidente como su “peor momento” y añadió, “Esta experiencia me ha cambiado la vida y espero hacer el bien a partir de ella y fomentar actitudes positivas acerca de la salud mental”.

Las nuevas fotos publicadas ayer por la mujer presentan a una Gomas casi irreconocible, vestida casualmente con jeans y una camiseta blanca en una sesión fotográfica sencilla. Sonríe y se ríe mirando a cámara mientras se encuentra sentada en el piso de una cocina, acompañando las imágenes con el hashtag ‘#TMFINR’, haciendo referencia a las siglas en inglés de su famosa frase: “Ese hijo de p*ta no es real”.

Además de su mensaje de superación, Gomas ha dejado entrever futuros proyectos con hashtags como ‘#selflove’, ‘#empowerment’, ‘#motivation’ y ‘#staytuned’.

Gentileza de Infobae.-