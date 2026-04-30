Kicillof, tras la marcha de los intendentes: “Milei tiene que hacerse cargo de la crisis que está generando»

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, destacó la reciente marcha de los intendentes de la provincia a las puertas del Ministerio de Capital Humano de la Nación y sostuvo que el presidente Javier Milei “tiene que hacerse cargo de la crisis que está generando en los hogares de los bonaerenses”.

“Junto a intendentes e intendentas reclamamos al Gobierno nacional la revisión y actualización de los montos asignados al Servicio Alimentario Escolar. En lugar de cumplir con esa responsabilidad, decide recortar el aporte histórico que se hacía para que los pibes y pibas tengan garantizado su derecho a la alimentación”, se quejó el mandatario provincial en X.

“Los intendentes son los primeros en contener el padecimiento de sus vecinos y desde la Provincia los acompañamos con todos los recursos a nuestro alcance, pero nada es suficiente mientras sigan avanzando estas políticas”, agregó.

Y cerró “Aunque no quiera ver la realidad, el Gobierno nacional tiene la obligación de dar una respuesta. No a nosotros, sino a las millones de personas que la están pasando mal por culpa del modelo económico que están llevando adelante”.

También se refirió al tema en una entrevista a un canal de noticias, donde Kiicllof sostuvo que “desde la provincia se incrementó un 30 por ciento los fondos para el servicio alimentario escolar”, pero insistió en que “el gobierno se tiene que hacer responsable y acompañar, pero recortan y retacean”.

Noticias Argentinas.-

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