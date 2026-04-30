Nuevo Curso de Manipulación de Alimentos en Roque Pérez: cupos completos

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El Municipio de Roque Pérez, a través de la Dirección de Bromatología a cargo de Pablo Díaz, informa la realización de un nuevo Curso de Manipulación de Alimentos, destinado a todas aquellas personas que se desempeñen o deseen desempeñarse en actividades vinculadas a la elaboración, transporte y comercialización de alimentos.

La capacitación se llevará a cabo el sábado 16 de mayo, a las 08:00 horas, en Punto Digital ubicado en Alem 1243. Esta propuesta tiene como objetivo brindar herramientas y conocimientos fundamentales para garantizar prácticas seguras en la manipulación de alimentos, contribuyendo al cuidado de la salud de la comunidad.

Asimismo, se informa que los cupos para esta edición ya se encuentran completos. Próximamente se dará a conocer la apertura de la inscripción para un nuevo curso.

Desde el municipio se continúa trabajando en la promoción de la seguridad alimentaria y la capacitación permanente de la comunidad.-

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