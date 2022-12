Gracias Capitán! Y Gracias a todos, pase lo que pase mañana

La periodista de la TV Pública Sofía Martínez le dijo a Lionel Messi:

«Lo último que te voy a decir no es una pregunta, sino solamente te quiero decir que se viene una final del mundo. Y si bien todos queremos ganar la Copa, quiero decirte que, más allá del resultado, hay algo que no te va a sacar nadie: atravesaste a cada uno de los argentinos.

De verdad te lo digo. No hay nene que no tenga tu remera, sea la original, la trucha o la inventada, o la imaginaria. De verdad, marcaste la vida de todos. Y eso, para mí, es más grande que cualquier Copa del Mundo, y eso no te lo va a sacar nadie.

Es un agradecimiento por un momento de felicidad tan grande que le hiciste vivir a tanta gente que, de verdad, ojalá te lo lleves en el corazón porque creo que es más importante que una Copa del Mundo. Y eso ya lo tenés, así que gracias, Capitán».

Nos sumamos a este agradecimiento y pase lo que pase mañana, Gracias a toda la Selección Argentina!!!