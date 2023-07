Garro y Santilli anunciaron la segunda etapa del Plan de Obras Hidráulicas para La Plata

“Cuando asumí como intendente, una de las primeras cosas con las que me comprometí fue con hacer las obras de la primera etapa del plan de obras hidráulicas para que los platenses pudiéramos dormir más tranquilos cuando llueve y estar mejor preparados frente a eventos climáticos”, sostuvo Garro. “Hoy puedo mirarlos a los ojos y decirles que cumplimos, nos hicimos cargo y la Gestión de Riesgo es una política de Estado”, aseveró el jefe comunal, quien valoró no solo los más de 45 kilómetros de obras que se concretaron en distintas localidades, sino también la serie de acciones que convirtieron a La Plata en la ciudad mejor preparada del país para prevenir y afrontar eventos climáticos. Por su parte, Santilli expresó: “Hoy lo miro a Julio (Garro) y a todos los platenses y me comprometo a terminar con la segunda etapa del plan hidráulico para que los vecinos puedan vivir en tranquilos, en paz, y puedan crecer y desarrollarse”. “Vamos a construir la ciudad que todos queremos: con más laburo, más educación y tranquilos de que no nos vamos a inundar”, agregó el precandidato a gobernador de la Provincia, poniendo a la política de gestión del riesgo de la capital bonaerense como una de las prioridades para los próximos cuatro años. Cabe recalcar que Garro y Santilli integran la lista ‘Falta Menos Para Vivir Mejor’ que encabeza a nivel nacional el precandidato a presidente, Horacio Rodríguez Larreta. DE LA DESIDIA DEL ESTADO A UNA CIUDAD MODELO En 2016, junto con el gobierno provincial y con una inversión superior a los 200 millones de dólares, el intendente Garro puso en marcha el plan de obras hidráulicas para la Región Capital, que contempló la adecuación y el revestimiento del arroyo Del Gato, la construcción de los derivadores de las avenidas 31 y 143, desagües pluviales en las cuencas del arroyo Maldonado y Zoológico y obras complementarias. Asimismo, se construyeron nuevos puentes y pasos peatonales sobre los arroyos Martín, Carnaval, Pérez, Garibaldi y Don Carlos, y finalizó un conducto de hormigón armado en Barrio Cementerio, que comienza en 137 entre 73 y 74 y desemboca en el reservorio de 137 y 72 hasta el entubamiento del Arroyo Regimiento. Del mismo modo, el Municipio ejecutó trabajos hidráulicos en Villa Elvira, City Bell, Tolosa, Ringuelet, Melchor Romero, Gorina y San Carlos, entre otras localidades; al tiempo que avanza en la construcción del reservorio hídrico en 137 y 72 de Los Hornos, que se sumará a los existentes en 8 y 32 y 131 y 57.