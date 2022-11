Garro y Larreta de recorrida en La Plata: “No hay ninguna duda de la unidad de Juntos”

Durante el encuentro, los referentes del espacio compartieron este sábado un desayuno con vecinos, quienes hablaron sobre las dificultades que atraviesan para salir adelante en el marco del crítico contexto socioeconómico del país. Además, se refirieron a la creciente inflación y al aumento de la inseguridad como las principales preocupaciones. “El 6.5% de inflación por mes y el 40% de pobreza son el resumen de cómo está este gobierno. No hay un plan, no hay un rumbo, solo muestran parches”, expresó Larreta tras la actividad, y anticipó: “Acá se necesitan medidas claras por los próximos 20 años. Tiene que haber una política integral, no tres medidas mágicas por un mes”. En ese sentido, Larreta hizo hincapié en la necesidad de “avanzar en un plan que incluya todo: estabilizar la economía, un modelo de crecimiento y desarrollo, qué productos le vamos a vender al mundo, cómo abrimos mercados, cómo actualizamos el sistema laboral, cómo replanteamos los planes sociales, sin intermediarios, y como logramos un sistema jubilatorio estable”. Y aclaró que tiene «una gran vocación de trabajar por este país, y ser parte de la generación que saque la Argentina adelante». Por su parte, Garro sostuvo que “para cambiar esta realidad, es fundamental que trabajemos juntos, en equipo y comprometidos”, y aseguró que “es momento de construir y generar una convivencia sana y transparente”. En línea con el jefe comunal platense, Larreta ratificó la unidad del espacio: “Es la primera vez desde la vuelta a la democracia que con el peronismo/kirchnerismo en el gobierno, la oposición se ha mantenido unida, y eso es un valor enorme”. “Gracias a esa unidad no están pudiendo modificar la Corte Suprema, no se llevaron puesto el procurador, no sacaron la reforma judicial; gracias a nuestra unidad es que hoy no estamos en default con el Fondo Monetario. No hay ninguna duda respecto de la unidad de Juntos por el Cambio”, confirmó. El itinerario del jefe comunal y su par porteño también incluyó una visita a la República de los Niños en el marco de su 71° aniversario y destacaron su puesta en valor, la cual incluyó la incorporación de nuevas atracciones y la restauración de los 27 edificios, entre otras acciones clave que lograron consolidar al predio como un parque temático modelo en toda Latinoamérica.