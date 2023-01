Gabriela Cerruti negó una crisis económica y afirmó que el pueblo va a reconocer la «epopeya de este Gobierno»

N de la R de rpereznet.com.ar: Ver próximamente en otra nota, donde trataremos el tema.

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, negó hoy que haya una crisis económica en la Argentina y afirmó que el pueblo argentino va a reconocer la «epopeya de este Gobierno».

«No hay una crisis económica, hay algunas dificultades puntuales, pero estamos en un momento de mucho crecimiento. Además, el descenso de la inflación beneficia a los salarios y a los trabajadores», resaltó Cerruti en declaraciones radiales.

En ese marco, la funcionaria nacional subrayó: «Más temprano que tarde, espero que más temprano, el pueblo argentino va a reconocer la epopeya que realizó este Gobierno durante estos años. Se pasó una pandemia, una guerra y hubo tres años de crecimiento».

«Es un año electoral y estamos muy comprometidos en el día a día, en una economía que está creciendo con resultados que están llegando. Están bajando los índices de inflación», enfatizó Cerruti.

Sin embargo, la funcionaria nacional recordó: «El 2022 lo iniciamos con la oposición y los medios diciendo que no llegábamos a fin de año, que íbamos al default, que no íbamos a cerrar con el Fondo, que iba a estallar todo».

Además, afirmó que «el descenso de la inflación» está generando que los argentino le presten atención a la gestión de Gobierno y planteó que «estamos en los cimientos de un gran momento de la Argentina«.

«Con los índices altos había un mensaje que no lográbamos transmitir. La gente decía ‘todo esto está muy bonito, pero voy al supermercado y el sueldo no me alcanza‘», explicó la portavoz.

En esa línea, Cerruti apuntó contra los dirigentes de Juntos por el Cambio por instalar cuestiones que «no interesan» y arremetió: «Los caprichos de Juntos por el Cambio no le hacen bien al país y no tiene que ver con lo que a la gente le interesa».

«Todo lo que está haciendo (el ministro de Economía) Sergio Massa es realmente impresionante, estamos todos acompañando y apoyando de diferentes áreas. Nos decían que íbamos al default o a quedarnos sin reservas, terminamos el año con 8 mil millones de dólares de reservas«, ponderó.

Respecto del pedido de juicio político contra la Corte Suprema, Cerruti pidió poner el proceso en «su justa dimensión» y justificó: «Creemos que hay causales muy importantes para iniciarlo».

«Que se rasguen las vestiduras en Juntos por el Cambio, con algunos dirigentes comparándolo con lo de Brasil, cuando ellos presentaron en el último año 17 pedidos de juicio político al Presidente, ocho contra la Corte y otra cantidad a ministros. Entiendo que tengan blindaje, pero son un papelón», sentenció.

Escrito por Noticias Argentinas.-