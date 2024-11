Funes de Rioja y otros industriales le marcaron la cancha a Milei y Caputo

El titular de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja, reclamó la ausencia del ministro de Economía, Luis Caputo y del presidente de la Nación, Javier Milei en la 30° Conferencia Industrial que se realizó este martes.

En ese sentido, hubo sendos discursos para el gobierno nacional en medio de una tensión creciente por el nivel de apertura de la economía.

Las primeras palabras fueron las del presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, que arrancó con palabras irónicas acerca de la presencia en la sala central del Centro de Convenciones de Buenos Aires: “Estoy mirando los presentes y veo que a veces la prensa se equivoca porque decían que ‘nos vaciaron’. Estamos vacíos de algunas cosas, pero plenos de representación empresaria, y estamos contentos que el jefe de Gobierno, Jorge Macri pueda ver el compromiso, la presencia, y la necesidad de futuro de la industria”.

El dirigente le marcó la cancha a Milei y Caputo, al asegurar que «están lejos de vaciarnos la reunión porque acá hay 1100 industriales mirando su futuro, la realidad y el contexto para tener diagnóstico».

También se refirió a los temas pendientes que ocupan a los industriales y reclamó el tratamiento de la Ley PYME que aguarda su debate en el Congreso.

«Pedimos una ley pyme y el RIGI pyme que podrían ir en el mismo paquete. Todos queremos estar primeros en la lista pero hay otros tiempos», dijo por el final del año legislativo.

«Queremos crecer, pero entendemos que hay agenda legislativa con otras prioridades», lamentó y expresó: «Me encantaría que la ley pyme se tratará en extraordinarias”.

«En junio del 2022 escribimos el libro blanco; allí dijimos que lo primero era que Argentina tenía que establecerse macroeconómicamente y en eso está», señaló.

Respecto de la apertura de las importaciones Funes de Rioja, que ya se había mostrado crítico con esa medida, advirtió que «el punto es bajo qué condiciones se abrirá la economía. Hay que mirar la experiencia internacional. Hoy tenemos Estados Unidos protegiendo su producción, Europa, Canadá, Brasil y desde el punto de vista de las restricciones tenemos distorsiones fiscales».

Luego fue el turno del presidente de Conferencia, Martín Rappallini, quien tras describir la coyuntura envió un mensaje directo al Gobierno nacional: “Los industriales, no hemos tenido, no tenemos ni pedimos privilegios. No pedimos protección, queremos igualdad de condiciones para poder competir”.

Y añadió: “Es ante la falta de igualdad que necesitamos una defensa, defensa del ataque de países que subsidian la producción, los insumos y las exportaciones. Países y sistemas que no cumplen con las reglas de comercio internacional establecidas”.

Rappallini remarcó que “el Estado debe nivelarle la cancha a la industria nacional y el tiempo es un factor clave en este proceso de integración”.

En tanto, Jorge Macri, dijo presente y agradeció a los empresarios «por no aflojar» porque «invertir y generar empleo es para patriotas».

En su discurso de apertura, señaló que los ciudadanos argentinos, en diciembre del año pasado, optaron «por un cambio» en el que prevaleció «la libertad» y donde, simultáneamente, comenzaron a mirar al privado «sin desprecio».

«El país necesita que le vaya bien y, además, tenemos que recuperar, como cultura, festejar el éxito del otro y, sobre todo, el éxito del privado. Festejar y aprender de ese éxito», indicó.

