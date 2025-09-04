Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Con un apreciable marco de vecinos y vecinas, funcionarios del gobierno municipal, concejales, consejeros escolares, trabajadores y trabajadoras municipales, «la lista de Sciaini», que es la de Fuerza Patria Roque Pérez, cerró su campaña en la planta urbana, en la esquina de Berro y 9 de Julio, donde funciona el local partidario del partido oficialista.

Hicieron uso de la palabra la primera candidata a consejera escolar Nancy López, el segundo candidato a consejero escolar, Mariano Olivera, el cuarto candidato a concejal, Luciano Rivolta, la tercera candidata a concejal, Laura Mc Cormack, el segundo candidato a concejal, Martín Piccinni, la primera candidata a concejal, Lorena López y cerró el intendente Maximiliano Sciaini.

Se destacó que es la única lista de las siete que compiten en estas elecciones, que postula en primer lugar a una mujer como candidata a concejal. También se recordó que es la lista de Axel Kicillof. Por su parte Sciaini hizo un repaso de la gestión y de cómo recibió algunos sectores del municipio y habló de las mejoras en los sueldos de los municipales y de los jubilados.

Video gentileza de Fuerza Patria Roque Pérez.

