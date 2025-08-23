Fuerte denuncia de Wanda Nara contra Mauro Icardi: «Hubo mucha violencia física y sexual»

Ayer jueves, Wanda Nara volvió a ocupar el centro de la escena mediática tras declarar ante varios medios, al llegar al país, que vivió situaciones similares a las que denunció Julieta Prandi en su conflictiva relación con su expareja. La empresaria hizo referencia directa a su vínculo con Mauro Icardi, dejando entrever la gravedad de lo que habría atravesado durante su matrimonio.