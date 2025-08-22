Este domingo: Día del Niño en el Parque del Ferrocarril en Roque Pérez

El Municipio de Roque Pérez invita a toda la comunidad a compartir una jornada especial con motivo de la celebración del Día del Niño, que tendrá lugar el domingo 24 de agosto a partir de las 14 horas en el Parque del Ferrocarril.
Habrá juegos, espectáculos, música y muchas sorpresas para que niñas, niños y familias disfruten de una tarde inolvidable, llena de alegría y diversión.
La organización está a cargo del Municipio en conjunto con todas sus áreas e instituciones, quienes se suman para hacer posible esta gran fiesta dedicada a los más pequeños.-
Recordamos que estas actividades fueron suspendidas el pasado domingo 17 por el mal tiempo.-
