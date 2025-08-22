Este domingo: Día del Niño en el Parque del Ferrocarril en Roque Pérez

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

El Municipio de Roque Pérez invita a toda la comunidad a compartir una jornada especial con motivo de la celebración del Día del Niño, que tendrá lugar el domingo 24 de agosto a partir de las 14 horas en el Parque del Ferrocarril.

Habrá juegos, espectáculos, música y muchas sorpresas para que niñas, niños y familias disfruten de una tarde inolvidable, llena de alegría y diversión.

La organización está a cargo del Municipio en conjunto con todas sus áreas e instituciones, quienes se suman para hacer posible esta gran fiesta dedicada a los más pequeños.-

Recordamos que estas actividades fueron suspendidas el pasado domingo 17 por el mal tiempo.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...