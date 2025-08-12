Fentanilo contaminado: allanaron la clínica Vélez Sarsfield de Córdoba y secuestraron historias clínicas

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

La clínica Vélez Sarsfield de Córdoba fue allanada en el marco de la causa por el fentanilo contaminado, que ya provocó al menos 76 muertes, y en el operativo secuestraron historias clínicas ante las sospechas de irregularidades con la cantidad de casos confirmados y las ampollas administradas.

Conforme a la información a la que pudo acceder la agencia Noticias Argentinas, el pasado viernes 8 de agosto se llevó a cabo el procedimiento en la clínica al corroborar que se notificaron cuatro casos cuando se habrían usado 1.693 ampollas contaminadas.

En este sentido, se remarcó que las autoridades del hospital no pudieron demostrar dicha disparidad, motivo por el cual se concretó el allanamiento.

Luego del operativo se informó que se incautaron historias clínicas con el objetivo de constatar si hay más casos de los anunciados.

Dicha institución médica había estado en el ojo de la tormenta en las últimas semanas debido a que un bebé recién nacido resultó intoxicado con fentanilo.

“García Furfaro tiene vinculaciones con los K”, denunció la diputada Giudici

La diputada por el PRO Silvana Giudici denunció que Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma, tiene “vinculaciones con los kirchneristas” y manifestó que ya planteó tres veces en el Congreso diversas medidas contra el acusado, pero nunca la escucharon.

En medio del escandaloso caso que involucra personajes reconocidos a nivel nacional, Giudici conversó con la agencia Noticias Argentinas acerca del rechazo que obtuvo en las últimas sesiones del Congreso donde presentó un pedido de informes y la creación de una comisión investigadora: “En tres oportunidades planté estas medidas y no recibí respuestas”.

Al ser consultada sobre los motivos de la negativa por parte de los otros sectores, acusó que los García Furfaro tienen complicidades con protagonistas del kirchnerismo como, por ejemplo, Lázaro Báez, Alicia Kirchner y hasta Mario Ishii.

