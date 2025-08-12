12 de agosto, Día Nacional del Trabajador/a de Televisión

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Saludamos a todos y todas los y las que trabajan en la TV, deseándoles un muy pero muy FELIZ DÍA!!!

Aprovechamos para informar a quienes no sepan qué es y qué hace en Sindicato de Televisión (SATSAID):

«El SATSAID es una institución que nació con la televisión argentina y que se desarrolló a la par de la industria de las comunicaciones. Su objetivo fue y será preservar y defender los derechos de los trabajadores de televisión.

Pero la televisión ya no es sólo televisión. Es mucho más. Por eso, junto al avance de las nuevas tecnologías, el SATSAID amplió su campo de acción. Hoy tiene el orgullo de representar también los intereses de los trabajadores de Internet, ingreso de datos, medios digitales, TV por Cable y TV Digital Terrestre, entre otros.

También, ampliamos nuestra participación en la defensa de tus derechos. Además de formar parte de la CGT, el SATSAID participa, en el plano nacional e internacional, de todos los ámbitos de defensa de los intereses de los trabajadores de la industria de la TV. Somos fundadores y ocupamos la Secretaría General de COSITMECOS que hoy nuclea a más de 100 mil compañeros; integramos La Confederación Argentina de Trabajadores del Espectáculo Público y Afines (CATE) y en el plano internacional, participamos activamente de la Red Internacional de Sindicatos (UNI).

Y gracias a vos, nos seguimos expandiendo. Hoy contamos con el 80 por ciento de los trabajadores del sector afiliado en forma voluntaria. En todo el país más de 500 dirigentes elegidos por voto directo y secreto del afiliado, administran las 30 seccionales». (Fuente SATSAID).-

