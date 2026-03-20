Falleció el reconocido actor Chuck Norris

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Chuck Norris, reconocido actor de acción del cine estadounidense y u a leyenda de las artes marciales, falleció a los 86 años, informó este viernes su familia en un comunicado.

«Vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba. A través de su trabajo, disciplina y bondad, inspiró a millones de personas en todo el mundo y dejó una huella imborrable en muchísimas vidas.», dijo el texto publicado en las redes sociales del protagonista de «Walker, Texas Ranger»

Norris, una leyenda de las artes marciales famoso por protagonizar taquilleras cintas de acción en la década de 1980, cumplió 86 años el 10 de marzo y marcó la celebración con una publicación en sus redes sociales, que resultó ser la última que realizara.

«Yo no envejezco. Yo subo de nivel», señaló en un video en el que se le ve entrenando con un hombre.

«Agradezco un año más, buena salud y la oportunidad de seguir haciendo lo que me apasiona. Gracias a todos por ser los mejores fans del mundo. Su apoyo a lo largo de los años ha significado más para mí de lo que jamás podrán imaginar», expresó en ese momento Norris. «Que Dios los bendiga»,se despidió. 10 días después de esa publicación, lamentablemente falleció.-

Foto captura del video.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...