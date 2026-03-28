28 de marzo de 2026

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F1: Largará 15to.: Colapinto, decepcionado por su clasificación en el GP de Japón: “Ojalá el ritmo de carrera sea mejor”

Redacción 3 horas atrás

El piloto argentino de Fórmula 1,  Franco Colapinto (Alpine), se mostró frustrado luego de quedar 15° en la clasificación del Gran Premio de Japón.

“En la Q2 faltó mucho, así que hay que entender por qué y laburar para mañana”, reconoció el argentino en declaraciones a las que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

Con respecto a lo que se viene en la carrera, dijo:“Ojalá el ritmo de carrera sea mejor, en la semana y en la qualy no estuvimos muy bien”, y detalló que “ayer nos costó por un tema que teníamos adelante y hoy mejoró eso, pero sigo estando lejos”.

Así largarán en el GP de Japón

1- Kimi Antonelli (Mercedes)

2- George Russell (Mercedes)

3- Oscar Piastri (McLaren)

4- Charles Leclerc (Ferrari)

5- Lando Norris (McLaren)

6- Lewis Hamilton (Ferrari)

7- Pierre Gasly (Alpine)

8- Isack Hadjar (Red Bull)

9- Gabriel Bortoleto (Audi)

10- Advid Lindblad (Racing Bulls)

11- Max Verstappen (Red Bull)

12- Esteban Ocon (Haas)

13- Nico Hulkenberg (Audi)

14- Liam Lawson (Racing Bulls)

15- Franco Colapinto (Alpine)

16- Carlos Sainz Jr. (Williams)

17- Alexander Albon (Williams)

18- Oliver Bearman (Haas)

19- Sergio Pérez (Cadillac)

20- Valtteri Bottas (Cadillac)

21- Fernando Alonso (Aston Martin)

22- Lance Stroll (Aston Martin)

Noticias Argentinas.-Foto Alpine Team.-

 

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