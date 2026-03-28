F1: Largará 15to.: Colapinto, decepcionado por su clasificación en el GP de Japón: “Ojalá el ritmo de carrera sea mejor”

El piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto (Alpine), se mostró frustrado luego de quedar 15° en la clasificación del Gran Premio de Japón.
“En la Q2 faltó mucho, así que hay que entender por qué y laburar para mañana”, reconoció el argentino en declaraciones a las que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.
Con respecto a lo que se viene en la carrera, dijo:“Ojalá el ritmo de carrera sea mejor, en la semana y en la qualy no estuvimos muy bien”, y detalló que “ayer nos costó por un tema que teníamos adelante y hoy mejoró eso, pero sigo estando lejos”.
Así largarán en el GP de Japón
1- Kimi Antonelli (Mercedes)
2- George Russell (Mercedes)
3- Oscar Piastri (McLaren)
4- Charles Leclerc (Ferrari)
5- Lando Norris (McLaren)
6- Lewis Hamilton (Ferrari)
7- Pierre Gasly (Alpine)
8- Isack Hadjar (Red Bull)
9- Gabriel Bortoleto (Audi)
10- Advid Lindblad (Racing Bulls)
11- Max Verstappen (Red Bull)
12- Esteban Ocon (Haas)
13- Nico Hulkenberg (Audi)
14- Liam Lawson (Racing Bulls)
15- Franco Colapinto (Alpine)
16- Carlos Sainz Jr. (Williams)
17- Alexander Albon (Williams)
18- Oliver Bearman (Haas)
19- Sergio Pérez (Cadillac)
20- Valtteri Bottas (Cadillac)
21- Fernando Alonso (Aston Martin)
22- Lance Stroll (Aston Martin)
Noticias Argentinas.-Foto Alpine Team.-
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