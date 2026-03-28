Kicillof cruzó a Javier Milei tras el fallo por YPF y defendió la expropiación: “Fue una decisión soberana»

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El ex ministro de Economía y actual gobernador bonaerense Axel Kicillof celebró ayer viernes el fallo sobre YPF y embistió contra el presidente Javier Milei por sus críticas hacia la estatización, al advertir que “no se trataba de atacarme a mí, sino de cuestionar una decisión soberana y de defender intereses extranjeros”.

Se expresó en redes sociales tras el fallo de la Justicia estadounidense a favor de la Argentina en la causa por la expropiación de YPF y celebró la decisión de dejar sin efecto la millonaria condena contra el país.

Para el mandatario provincial, “la Justicia de EE.UU. falló a favor de YPF y deja en evidencia años de mentiras. Al final, era un relato impulsado por los buitres para cuestionar una decisión soberana y hacerse (más) ricos”.

Afirmó que “mientras Milei hablaba del ‘impuesto Kicillof’, los propios abogados del Estado argentino, desde que se inició el juicio, defendían en la Justicia los mismos argumentos que sostuvimos siempre”.

Ese “impuesto”, dijo, “nunca fue más que una operación: un coro de voces que repitió durante años los argumentos de los buitres, instalando que la nacionalización había sido técnicamente incorrecta. ¿Era desconocimiento, ingenuidad o una mentira interesada? Hoy queda claro”.

“No se trataba de atacarme a mí, sino de cuestionar una decisión soberana y de defender intereses extranjeros. La derecha nunca la habría nacionalizado. Trabajaron siempre para los buitres, pero paradójicamente hoy su modelo no colapsa por falta de dólares gracias a YPF. Milei se disfraza con el mameluco de YPF, pero nunca la defendió: actuó como empleado de intereses extranjeros”, expresó.

Kicillof planteó que “nacionalizar YPF fue una de las decisiones estratégicas más importantes de la Argentina en las últimas décadas. Hoy es una palanca de desarrollo del país y resulta clave para atenuar el impacto de la crisis energética global”.

Aquella decisión, adoptada por Cristina Kirchner, marca el rumbo del modelo de desarrollo que la Argentina necesita: defensa del interés nacional, desarrollo federal, articulación público-privada, inversión en ciencia e infraestructura, potencial industrial, producción y cuidado de nuestros recursos naturales. Se hizo justicia. Los buitres no siempre ganan. YPF es de los argentinos. El futuro también», cerró.

Noticias Argentinas.-

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