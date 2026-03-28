Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Pertenecían a una organización narcocriminal. La droga había quedado varada en la localidad salteña de Aguas Blancas después del primer siniestro.

Dos hombres fueron imputados por transportar 32 kilos de cocaína que habían sido incautados tras un choque en la localidad salteña de Aguas Blancas y que luego -los acusados- recuperaron, aunque fueron detenidos tras una persecución policial que culminó en un nuevo accidente vial.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas y tal como indicó Fiscales.gob, se trata de un comerciante sanjuanino y un bagayero de Orán, mientras que la demanda fue impulsada por el fiscal federal Ricardo Toranzos, a cargo del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, por el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes.

La imputación fue formulada, este miércoles, en una audiencia de formalización de la investigación, encabezada por la jueza federal de Garantías N°2 de Salta, Mariela Giménez, que admitió la prisión preventiva de ambos acusados.

Chocaron, les incautaron 32 kilos de cocaína, la recuperaron, volvieron a colisionar y están detenidos

Foto: Agencia NA (Policía de Salta).

Por su parte, el fiscal destacó que el proceso se ubica en una investigación iniciada meses atrás, aunque en un principio se había centrado en una persona que realizaba tareas de logística para el transporte de drogas desde la frontera con Bolivia hacia la ciudad de Salta, eslabón que permitió dar con los implicados.

Los estupefacientes fueron incautados por primera vez en la ruta 50, a la altura del paraje “Agua Linda”, entre Aguas Blancas y Orán, tras un accidente vial del que los investigadores tomaron conocimiento instantáneo por escuchas telefónicas de los imputados que buscaban recuperar la droga en forma desesperada.

Así fue, pero mientras circulaba por Orán, el comerciante sanjuanino se percató de que la policía lo seguía, por lo que emprendió la fuga. La persecución culminó en la intersección de las calles Cuenca y General Güemes, cuando chocó una camioneta Volkswagen Saveiro, que era conducida por un hombre de 70 años, quien resultó sin lesiones de gravedad.

Al ver el accidente, intervino otra patrulla, que advirtió que el conductor intentaba salir de la camioneta, por lo que pateaba el parabrisas para liberarse y seguir la fuga. Sin embargo, fue apresado por los otros efectivos que lo perseguían.

Dado que los imputados se negaron a declarar, la fiscalía solicitó su prisión preventiva, en función de la gravedad del hecho, la cantidad de droga que transportaban, la logística implementada para su recupero y traslado.

Noticias Argentinas.-

Foto: Agencia NA (Policía de Salta).-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...