F1 en Brasil: Colapinto terminó 16 en las prácticas libres, mientras que el ganador de la sesión fue el británico y líder del campeonato, Lando Norris.

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) redondeó una aceptable actuación en la práctica libre del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, donde terminó en el 16° puesto.

Colapinto, que este viernes por la mañana fue confirmado como piloto titular de Alpine en el 2026, registró un mejor tiempo de 1:11,160 y terminó a un segundo y 185 milésimas del ganador de la sesión, que fue el británico Lando Norris (McLaren), quien además lidera el campeonato.

En la segunda posición quedó el australiano Oscar Piastri, compañero de Norris en McLaren, quien intentará dejar atrás su mal momento y reencontrarse con el triunfo para volver a tomar el liderazgo en el campeonato.

El otro piloto que pelea por el título, que es el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), tuvo una flojísima actuación, finalizó 17° y tendrá que mejorar mucho de cara a la clasificación para la carrera sprint, que será en unas horas.

Por otra parte, el compañero de equipo de Colapinto en Alpine, el francés Pierre Gasly, hizo un destacado trabajo para terminar en el séptimo lugar.

Así terminó la práctica libre del GP de Brasil

1- Lando Norris (McLaren)

2- Oscar Piastri (McLaren)

3- Nico Hulkenberg (Sauber)

4- Fernando Alonso (Aston Martin)

5- Gabriel Bortoleto (Sauber)

6- George Russell (Mercedes)

7- Pierre Gasly (Alpine)

8- Carlos Sainz Jr. (Williams)

9- Isack Hadjar (Racing Bulls)

10- Kimi Antonelli (Mercedes)

11- Liam Lawson (Racing Bulls)

12- Alexander Albon (Williams)

13- Esteban Ocon (Haas)

14- Oliver Bearman (Haas)

15- Lance Stroll (Aston Martin)

16- Franco Colapinto (Alpine)

17- Max Verstappen (Red Bull)

18- Charles Leclerc (Ferrari)

19- Lewis Hamilton (Ferrari)

20- Yuki Tsunoda (Red Bull)

Por Nicolás Greco. Noticias Argentinas.-

