Le negaron la prisión domiciliaria a Claudio Contardi, el ex de Julieta Prandi

El Tribunal en lo Criminal N° 2 de Campana le negó la prisión domiciliaria a Claudio Contardi, el exmarido de Julieta Prandi que fue condenado a 19 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal agravado en un contexto de violencia de género, la cual fue solicitada por su defensor.

La resolución dictaminada en las últimas horas, a la que pudo acceder la agencia Noticias Argentinas, señala que el rechazo es debido a la existencia de peligro de fuga, por la gravedad del delito cometido y porque el domicilio propuesto es donde ocurrieron los abusos.

Fernando Ezequiel Sicilia, actual abogado de Contardi, había solicitado a la Justicia que su cliente obtenga la prisión domiciliaria o el beneficio de concurrir cuatro veces por semana a su vivienda para poder cuidar a su hija de cuatro meses.

Sicilia hizo hincapié en que la sentencia dictada por el Tribunal “no se encuentra firme y que ni siquiera ha obtenido, como mínimo, un doble conforme”, así como también que su familia atraviesa un grave situación por su arraigo y que tampoco existe peligro de fuga.

De este modo, propusieron como domicilio la vivienda ubicada dentro del barrio privado Septiembre, sobre la Ruta 9 en el kilómetro 47, mismo lugar donde ocurrieron los hechos de abuso sexual.

En el escrito, el Tribunal explicó que el primer informe “ya advertía que este escenario constituye un posible ambiente de riesgo en la dinámica convivencial, capaz de reinstalar dinámicas previas de poder, control o violencia», motivo por el cual no era el mejor espacio para que Contardi viva allí.

Por último, el documento, sostiene que “no han desaparecido las condiciones que justifican el encierro de Contardi”, lo que llevó a concluir que, al menos por el momento, “es conveniente que continúe sometido a la medida cautelar que actualmente pesa sobre su persona, con el objeto de asegurar los fines del proceso”.

El exmarido de Prandi fue condenado a 19 años de prisión en agosto de este año y actualmente se encuentra preso en la Unidad Penal N° 41 de Campana.

Noticias Argentinas.-

