F1: Colapinto finalizó 16to.en Japón

El piloto argentino no tuvo una buena carrera, quedó lejos de la pelea por los puntos y sin poder acercarse al ritmo de su compañero, en un fin de semana que había comenzado cuesta arriba desde la clasificación. El argentino terminó 16°, después de una competencia en la que logró algunos adelantamientos pero no consiguió capitalizar las oportunidades que ofreció la estrategia y sufrió el ingreso del auto de seguridad.

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) ganó el Gran Premio de Japón 2026 en Suzuka, convirtiéndose en el líder más joven del campeonato de F1. Oscar Piastri (McLaren) quedó segundo y Charles Leclerc (Ferrari) tercero, completando el podio. Pierre Gasly finalizó en la 7ma. Posición.-

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